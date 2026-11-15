Bóng chuyền nữ Tây Ninh đặt mục tiêu vào chung kết Đại hội

Mục tiêu của HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa và đội bóng chuyền nữ Tây Ninh là góp mặt trong trận chung kết Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy sẽ về nước dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong 4 kỳ Đại hội thể thao toàn quốc gần nhất diễn ra năm 2010, 2014, 2018 và 2022, đội nữ Tây Ninh (trước đây là Long An) đã lọt vào chung kết. Trong đó, đội giành HCV năm 2018 và 3 lần còn lại đạt ngôi á quân.

4 năm trước, đội hình của nữ Tây Ninh với nhiều gương đạt phong độ cao như Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Nguyễn Thị Trà My, Đặng Thị Kim Thanh, Lê Như Anh, Nguyễn Lan Vy… vào chung kết nhưng thua đáng tiếc trước đội nữ Quân đội.

Sau 4 năm, đội bóng có một số thay đổi lực lượng. Tuy vậy, bộ khung nòng cốt gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Trà My, Lê Như Anh, Nguyễn Lan Vy vẫn được giữ lại, tiếp tục tham gia Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Điểm tựa tinh thần và chuyên môn lớn nhất giúp cầu thủ nữ Tây Ninh hoàn thiện lối chơi hiệu quả chính là phong độ của 2 chủ lực gồm chuyền hai Võ Thị Kim Thoa và chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Năm nay, Thanh Thúy không dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 tại Việt Nam. Tuy vậy, cô đang chơi ổn định tại Giải vô địch Nhật Bản. Khi Thanh Thúy về hội quân, HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa yên tâm phần nào về mặt ghi điểm. Trình độ và đẳng cấp của Thanh Thúy đã được khẳng định, vì vậy nhiều đội bóng sẽ phải dè chừng trước các pha đập bóng của Thanh Thúy.

Đội nữ Tây Ninh đã trở lại tập luyện từ ngày 2-11 để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa chưa đạt phong độ cao nhất tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 do ảnh hưởng bởi chấn thương. Bây giờ, gần như chắc chắn, Kim Thoa sẽ trở lại đội hình chính của nữ Tây Ninh tới đây.

Trong đội hình, vị trí chuyền hai giữ vai trò thiết yếu. Do vậy, Võ Thị Kim Thoa hiểu trọng trách của mình khi vận hành chiến thuật do HLV trưởng Ngọc Hoa xây dựng thời gian qua.

Chuyền hai Võ Thị Kim Thoa (14) đang là linh hồn thi đấu của đội nữ Tây Ninh. Ảnh: VTVBĐLA

Bóng chuyền nữ (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 8 đội tham gia.

Năm nay, đội hình nữ Tây Ninh, với nòng cốt là các VĐV VTV Bình Điền Long An, có các gương mặt được tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam gồm Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Lê Như Anh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Trà My, Võ Thị Thảo Nguyên. Phong độ của họ sẽ quyết định kết quả thi đấu của đội nhà tại Đại hội năm nay.

Đặc biệt, Thanh Thúy và Kim Thoa rất muốn đội nhà sẽ chơi hiệu quả, tiếp tục giành tấm vé vào chung kết tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

Môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ tổ chức từ ngày 27-11 tới 11-12 tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

MINH CHIẾN