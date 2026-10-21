Bóng chuyền

Vòng 2 giải bóng chuyền quốc gia 2026:

VTV Bình Điền Long An vượt Hà Nội, vươn lên hạng nhì

SGGPO

Các tay đập của VTV Bình Điền Long An không gặp trở ngại để giành chiến thắng trước đối thủ Hà Nội để vươn lên vị trí nhì bảng.

Đội VTV Bình Điền Long An (áo vàng) đã thắng dễ dàng đối thủ trong trận đấu áp chót tại vòng bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội VTV Bình Điền Long An (áo vàng) đã thắng dễ dàng đối thủ trong trận đấu áp chót tại vòng bảng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trận đấu sớm ngày 21-10 tại Vĩnh Long giữa VTV Bình Điền Long An và Hà Nội khép lại với chiến thắng 3-1 nghiêng về đội bóng của HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa. Do cả hai đã giành vé bán kết, cuộc đối đầu chủ yếu mang ý nghĩa cạnh tranh thứ hạng nhằm xác định đối thủ ở vòng tiếp theo.

Hai đội nhập cuộc với lực lượng mạnh nhất. Các chuyền hai Vi Thị Yến Nhi (Hà Nội) và Trần Nguyễn Quí Uyên (VTV Bình Điền Long An) giữ vai trò tổ chức lối chơi. Hà Nội khởi đầu tốt hơn, giành chiến thắng 25-23 ở ván đầu.

Tuy nhiên, sau những điều chỉnh nhân sự của hai ban huấn luyện, VTV Bình Điền Long An dần chiếm ưu thế. Đội bóng miền Tây thắng liên tiếp ba ván với tỷ số 25-22, 25-13 và 25-20, qua đó hoàn tất màn ngược dòng 3-1.

Kết quả này giúp VTV Bình Điền Long An vươn lên vị trí thứ hai với 30 điểm sau 13 trận (9 thắng, 4 thua), tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ ngôi vô địch. Trong khi đó, Hà Nội rơi xuống hạng ba với cùng thành tích 9 thắng, 4 thua. Cả hai đội đều đã chắc suất góp mặt ở bán kết.

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MINH CHIẾN (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

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