VTV Bình Điền Long An thắng dễ, Hưng Yên chìm sâu trong khủng hoảng

Các tay đập VTV Bình Điền Long An giành thêm niềm vui chiến thắng trong khi đối thủ Hưng Yên giữ kỷ lục buồn khi chưa thể có điểm số.

Kim Thanh và Trà My đã thi đấu hiệu quả trước các đối thủ Hưng Yên trong ngày tranh tài. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Tối 17-10 tại Vĩnh Long, đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An dễ dàng đánh bại Hưng Yên 3-0, trong trận đấu HLV Nguyễn Thị Ngọc Hoa chủ động sử dụng nhiều cầu thủ dự bị.

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn, HLV Ngọc Hoa trao cơ hội thi đấu cho Đặng Thị Kim Thanh, Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc, trong khi chuyền hai Trần Nguyễn Quí Uyên tiếp tục thể hiện sự chững chạc. Việc xoay tua đội hình giúp VTV Bình Điền Long An giữ sức cho các trụ cột, chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tiếp theo.

Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, nhà đương kim vô địch vẫn áp đảo và giành chiến thắng 3-0 (25-11, 25-18, 25-19). Tuy nhiên, HLV Ngọc Hoa cho rằng các học trò vẫn cần hoàn thiện kỹ năng, kỹ thuật để nâng cao hiệu quả thi đấu.

Thất bại này khiến Hưng Yên nối dài chuỗi 10 trận toàn thua tại giải năm nay, với vỏn vẹn một ván thắng. Chưa giành được điểm nào và tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng, thầy trò HLV Trần Văn Giáp đối mặt nhiều khó khăn trong cuộc đua trụ hạng.

Ở hai trận đấu còn lại trong ngày, Binh chủng Thông tin thắng Thanh Hóa 3-0 để vươn lên vị trí thứ 4. Trong khi đó, Hóa chất Đức Giang vượt qua Ninh Bình với cùng tỷ số 3-0, tiếp tục giữ ngôi đầu bảng xếp hạng.

MINH CHIẾN