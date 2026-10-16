Bóng chuyền

Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia ngày 16-10

SGGPO

Lượt trận thứ 3 tại Vĩnh Long được chờ đợi sẽ có thêm các màn đấu bóng chuyền hấp dẫn khi sự định hình thứ hạng dần xác định.

Đội Hóa chất Đức Giang đang dẫn đầu tại bảng xếp hạng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội Hóa chất Đức Giang đang dẫn đầu tại bảng xếp hạng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

8 đội bóng chuyền nữ sẽ bước vào lượt trận thứ 3 của mình trong ngày hôm nay với nhiều toan tính khác nhau. Cuộc so tài giữa đội Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang lúc 14 giờ 30 được xem là tâm điểm.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) hiện tạm dẫn đầu bảng đấu, nhưng họ cần tập trung giành thêm điểm số giúp đảm bảo thứ hạng chung cuộc. Phong độ của Hóa chất Đức Giang đang lên cao khi giữ mạch toàn thắng 2 trận khởi đầu.

Trong khi đó, đội Ninh Bình tự tin hướng tới mục tiêu giành điểm trước Hóa chất Đức Giang để tìm cơ hội tiến vào bán kết. Người hâm mộ tiếp tục theo dõi phong độ của ngoại binh Paskova (Ninh Bình) trước hàng chắn được bố trí kín kẽ của đội bạn.

Tại trận đấu sớm lúc 12 giờ, đội Hà Nội sẽ gặp Ngân hàng Công Thương. Sau khi thua tại lượt thứ 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) và học trò rất tin tưởng sẽ lấy lại phong độ trong cuộc so tài này.

Cùng ngày, các cầu thủ áo lính Binh chủng Thông tin sẽ gặp Thanh Hóa. Nếu không giành được chiến thắng, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) gần như chắc chắn hết hy vọng còn cơ hội tranh suất bán kết tại giải. Ngày thi đấu còn chứng kiến VTV Bình Điền Long An gặp Hưng Yên.

Lịch thi đấu ngày 16-10:

12h00: Ngân hàng Công Thương – Hà Nội

14h30: Ninh Bình – Hóa chất Đức Giang

17h00: Thanh Hóa – Binh chủng Thông tin

19h30: VTV Bình Điền Long An – Hưng Yên

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

bóng chuyền Lịch thi đấu bóng chuyền giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 bóng chuyền Việt Nam Hóa chất Đức Giang Ngân hàng Công Thương Ninh Bình VTV Bình Điền Longn An

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn