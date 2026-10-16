Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia ngày 16-10

Lượt trận thứ 3 tại Vĩnh Long được chờ đợi sẽ có thêm các màn đấu bóng chuyền hấp dẫn khi sự định hình thứ hạng dần xác định.

Đội Hóa chất Đức Giang đang dẫn đầu tại bảng xếp hạng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

8 đội bóng chuyền nữ sẽ bước vào lượt trận thứ 3 của mình trong ngày hôm nay với nhiều toan tính khác nhau. Cuộc so tài giữa đội Ninh Bình và Hóa chất Đức Giang lúc 14 giờ 30 được xem là tâm điểm.

Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Hà (Hóa chất Đức Giang) hiện tạm dẫn đầu bảng đấu, nhưng họ cần tập trung giành thêm điểm số giúp đảm bảo thứ hạng chung cuộc. Phong độ của Hóa chất Đức Giang đang lên cao khi giữ mạch toàn thắng 2 trận khởi đầu.

Trong khi đó, đội Ninh Bình tự tin hướng tới mục tiêu giành điểm trước Hóa chất Đức Giang để tìm cơ hội tiến vào bán kết. Người hâm mộ tiếp tục theo dõi phong độ của ngoại binh Paskova (Ninh Bình) trước hàng chắn được bố trí kín kẽ của đội bạn.

Tại trận đấu sớm lúc 12 giờ, đội Hà Nội sẽ gặp Ngân hàng Công Thương. Sau khi thua tại lượt thứ 2, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt (Hà Nội) và học trò rất tin tưởng sẽ lấy lại phong độ trong cuộc so tài này.

Cùng ngày, các cầu thủ áo lính Binh chủng Thông tin sẽ gặp Thanh Hóa. Nếu không giành được chiến thắng, thầy trò HLV Bùi Huy Sơn (Thanh Hóa) gần như chắc chắn hết hy vọng còn cơ hội tranh suất bán kết tại giải. Ngày thi đấu còn chứng kiến VTV Bình Điền Long An gặp Hưng Yên.

Lịch thi đấu ngày 16-10:

12h00: Ngân hàng Công Thương – Hà Nội

14h30: Ninh Bình – Hóa chất Đức Giang

17h00: Thanh Hóa – Binh chủng Thông tin

19h30: VTV Bình Điền Long An – Hưng Yên

MINH CHIẾN