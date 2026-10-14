Lịch thi đấu bóng chuyền nữ quốc gia 2026 ngày 14-10

8 đội bóng chuyền nữ chính thức trở lại thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 từ ngày 14-10 để tìm những điểm số cao nhất.

Cầu thủ nữ Hà Nội sẽ gặp đội Binh chủng Thông tin trong ngày đầu tiên của vòng 2 năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay 14-10 tại Vĩnh Long, các đội bóng chuyền nữ trở lại tranh tài tại vòng 2. Đây là vòng đấu quyết định để từng đội xác định vị trí trước khi tiến tới lượt bán kết hoặc phải tranh suất trụ hạng.

Ngày đầu tiên, trận tâm điểm được giới chuyên môn cùng người hâm mộ chú ý là cuộc so tài giữa đội Binh chủng Thông tin trước Hà Nội. Ở vòng 1, đội bóng áo lính của HLV trưởng Phạm Văn Long thua trận trước Hà Nội nhưng tin tưởng sẽ đạt kết quả khả quan khi lực lượng đã chuẩn bị kỹ lưỡng thời gian qua.

Chiều ngược lại, đội nữ Hà Nội không có chủ công Vi Thị Như Quỳnh trên sân nhưng chờ đợi Bùi Thị Ánh Thảo và đồng đội đủ khả năng khắc chế được các tay đập Binh chủng Thông tin. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 12 giờ.

Sau đó, Hóa chất Đức Giang sẽ gặp Hưng Yên vào lúc 14 giờ 30. Người hâm mộ sẽ tập trung chú ý vào trận đấu để xem sự trở lại của chủ công Trần Tú Linh (Hóa chất Đức Giang) sau hơn 1 năm vắng mặt do chấn thương.

Tại ngày đầu, thầy trò HLV trưởng Nguyễn Thị Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) sẽ đọ sức trước Ngân hàng Công Thương trong khi Ninh Bình gặp Thanh Hóa.

Trận đấu giữa Ninh Bình và Thanh Hóa được dự báo sẽ diễn ra hấp dẫn bởi 2 đội đã tăng cường lực lượng đáng kể tham dự vòng 2.

Lịch thi đấu ngày 14-10:

12h00: Binh chủng Thông tin – Hà Nội

14h30: Hóa chất Đức Giang – Hưng Yên

17h00: Ngân hàng Công Thương – VTV Bình Điền Long An

20h00: Ninh Bình – Thanh Hóa

MINH CHIẾN