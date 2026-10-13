Bóng chuyền nữ quốc gia: Sao lớn vắng mặt, sao trẻ chờ lên tiếng

Nhiều tuyển thủ quốc gia hàng đầu của bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tranh tài vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 vì những lý do khác nhau.

Chủ công Vi Thị Như Quỳnh không có tên trong danh sách 14 cầu thủ chính thức đội Hà Nội tại vòng 2. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Vắng những ngôi sao chủ lực

Ngày 13-10, đại diện 8 đội bóng nữ gồm VTV Bình Điền Long An, Ninh Bình, Binh chủng Thông tin, Ngân hàng Công Thương, Hóa chất Đức Giang, Thanh Hóa, Hưng Yên và Hà Nội đã tham dự cuộc họp kỹ thuật trước vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2026 tại Vĩnh Long. Tại đây, danh sách chính thức gồm 14 VĐV của mỗi đội đã được chốt, trong đó đáng chú ý là sự vắng mặt của một số tuyển thủ quan trọng.

Đội nữ Hà Nội không đăng ký chủ công Vi Thị Như Quỳnh vì lý do sức khỏe. Tay đập này sẽ đảm nhận công việc mới trong ban huấn luyện. Trong khi đó, đội trưởng Nguyễn Thị Uyên của Ninh Bình tiếp tục phải ngồi ngoài do đang trong quá trình hồi phục sau phẫu thuật chấn thương.

Đương kim vô địch VTV Bình Điền Long An cũng không có sự phục vụ của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, người đã sang Nhật Bản thi đấu. Tương tự, Binh chủng Thông tin không điền tên Phạm Thị Nguyệt Anh vào danh sách VĐV, thay vào đó, cô góp mặt với vai trò trợ lý ban huấn luyện.

Đây đều là những gương mặt từng ra sân ở vòng 1 tại Đông Anh (Hà Nội) và có những đóng góp nhất định vào thành tích của đội bóng chủ quản. Vì vậy, sự thiếu vắng của họ ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến sức mạnh và phương án chiến thuật của các đội tại Vĩnh Long.

Trong số này, Hà Nội được dự báo chịu ảnh hưởng đáng kể khi thiếu Vi Thị Như Quỳnh, một trong những mũi tấn công quan trọng của đội. Dù vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cùng các cộng sự đã chuẩn bị những phương án nhân sự thay thế, hướng đến việc duy trì hiệu quả ghi điểm trong các trận đấu sắp tới.

Nguyễn Thị Uyên không thể thi đấu vòng 2 vì chấn thương. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ở Ninh Bình, bài toán dành cho HLV Thái Thanh Tùng cũng không đơn giản. Nguyễn Thị Uyên gần như là nhân tố không thể thay thế trong đội hình, đồng thời giữ vai trò chủ lực trên hàng công ở vòng 1. Khi thiếu đội trưởng, Ninh Bình buộc phải tính toán kỹ hơn về chiến thuật, đặc biệt trong 7 trận đấu tại Vĩnh Long, nhằm tích lũy số điểm cần thiết.

Cơ hội cho những gương mặt trẻ

Sự vắng mặt của một số trụ cột cũng mở ra cơ hội để các VĐV trẻ được trao thêm thời gian thi đấu ở vòng 2. Đây là dịp quan trọng để những tài năng triển vọng tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và từng bước khẳng định vị trí trong đội hình.

Ba gương mặt trẻ đang nhận được nhiều sự quan tâm là chủ công Bùi Thị Ánh Thảo (Hà Nội), phụ công Lê Như Anh (VTV Bình Điền Long An) và chủ công Phạm Quỳnh Hương (Binh chủng Thông tin). Cả ba tiếp tục góp mặt tại Vĩnh Long và được kỳ vọng duy trì phong độ đã thể hiện trong thời gian qua.

Hai năm gần đây, Ánh Thảo, Như Anh và Quỳnh Hương đều có những bước tiến đáng kể về chuyên môn. Dù chưa bước qua tuổi 20, họ đã dần khẳng định năng lực, trở thành những nhân tố quan trọng tại CLB ở sân chơi vô địch quốc gia.

Phụ công Như Anh đang là mũi nhọn quan trọng của đội VTV Bình Điền Long An. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bên cạnh ba tay đập kể trên, vòng 2 còn là cơ hội để nhiều VĐV trẻ khác thể hiện khả năng như Quách Thị Hoài Ân (Thanh Hóa), Đỗ Lại Yến Nhi (Hưng Yên), Nguyễn Minh Thu (Ngân hàng Công Thương), Lê Thùy Linh (Hà Nội), Trịnh Huỳnh Bảo Ngọc (VTV Bình Điền Long An) và Lại Thị Khánh Huyền (Binh chủng Thông tin).

Việc được thi đấu ở môi trường cạnh tranh cao, đối đầu những VĐV giàu kinh nghiệm sẽ giúp các gương mặt trẻ tích lũy thêm kỹ năng, hoàn thiện chuyên môn và trưởng thành qua từng trận đấu.

Sau cuộc họp kỹ thuật, đại diện Ban giám sát chuyên môn vòng 2 nhận định: “14 cầu thủ chính thức của mỗi đội là những lựa chọn quan trọng được HLV trưởng hoàn thiện chuyên môn thời gian qua. Phong độ thực tế của nội binh và ngoại binh sẽ quyết định kết quả thi đấu. Chắc chắn, một số VĐV trẻ được đăng ký tham dự giải sẽ được người hâm mộ chú ý”.

Với những biến động về lực lượng, vòng 2 giải vô địch quốc gia năm nay hứa hẹn mang đến cuộc cạnh tranh đáng chú ý giữa các đội bóng, đồng thời là dịp để những tài năng trẻ chứng tỏ khả năng ở sân chơi cao nhất của bóng chuyền Việt Nam.

Vòng 2 giải vô địch quốc gia các CLB 2026 mở cửa tự do để người hâm mộ có mặt cổ vũ 8 đội nữ tranh tài tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10. Nhà thi đấu đã lắp máy quay hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) phục vụ trọng tài điều hành các trận tranh tài. Đội vô địch nội dung nữ sẽ nhận thưởng 500 triệu đồng.

MINH CHIẾN