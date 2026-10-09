Bóng chuyền

Đội á quân Thể Công Tân Cảng thuê ngoại binh cao 2m

SGGPO

Tay đập Anthony Cherfan đã được xác định là ngoại binh của đội bóng chuyền nam Thể Công Tân Cảng tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội nam Thể Công Tân Cảng đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, vào bán kết giải năm nay. Ảnh: VFV
Đội nam Thể Công Tân Cảng đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, vào bán kết giải năm nay. Ảnh: VFV

Ban huấn luyện đội nam Thể Công Tân Cảng đã đạt thỏa thuận để đưa cầu thủ Anthony Cherfan tới Việt Nam thi đấu. Đây là VĐV thi đấu sở trường vị trí đối chuyền với chiều cao 2m và khả năng bật đà tấn công 3m75.

Theo đánh giá của đội bóng, ngoại binh mang 2 quốc tịch Mỹ và Lebanon này là sự bổ sung cần thiết để tăng cường khả năng tấn công ghi điểm tại vòng 2 sắp tới. Ở vòng 1, đội từng thuê 2 ngoại binh Rivan Nurmulki (Indonesia), Xue Zhihong (Trung Quốc) nhưng họ không tái hợp.

Đội Thể Công Tân Cảng là đương kim á quân quốc gia, do năm ngoái để thua Biên Phòng MB tại trận chung kết. Mục tiêu của thầy trò HLV trưởng Thái Anh Văn là giành suất bán kết giải năm nay.

Hiện tại, ngoại binh Anthony Cherfan đang rèn luyện với các đồng đội trong quá trình tập huấn tại Trung Quốc để hòa nhập lối chơi chung. Đội hiện sở hữu 3 tuyển thủ quốc gia trong đội hình gồm Phạm Thanh Tùng, Cao Đức Hoàng, Phan Công Đức.

Tại vòng 1, đội Thể Công Tân Cảng tạm xếp hạng 3 với 4 thắng, 3 thua. Các cầu thủ áo lính còn thi đấu 7 trận tiếp theo tại vòng bảng vòng 2 diễn ra ở TPHCM từ ngày 28-10 tới 8-11.

Tin liên quan
MINH CHIẾN

Từ khóa

Thể Công Tân Cảng ngoại binh bóng chuyền Việt Nam Thái Anh Văn chủ công đối chuyền Anthony Cherfan giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026

Tin cùng chuyên mục

SGGP Online SGGP Online 中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép mở chuyên trang Thể Thao Online số 28/GP-CBC do Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 06-09-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP.HCM

Điện thoại báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại tòa soạn Báo Điện Tử: (028) 3.9294.081

Fax: (028) 3.9294.083

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn