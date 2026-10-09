Đội á quân Thể Công Tân Cảng thuê ngoại binh cao 2m

Tay đập Anthony Cherfan đã được xác định là ngoại binh của đội bóng chuyền nam Thể Công Tân Cảng tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội nam Thể Công Tân Cảng đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, vào bán kết giải năm nay. Ảnh: VFV

Ban huấn luyện đội nam Thể Công Tân Cảng đã đạt thỏa thuận để đưa cầu thủ Anthony Cherfan tới Việt Nam thi đấu. Đây là VĐV thi đấu sở trường vị trí đối chuyền với chiều cao 2m và khả năng bật đà tấn công 3m75.

Theo đánh giá của đội bóng, ngoại binh mang 2 quốc tịch Mỹ và Lebanon này là sự bổ sung cần thiết để tăng cường khả năng tấn công ghi điểm tại vòng 2 sắp tới. Ở vòng 1, đội từng thuê 2 ngoại binh Rivan Nurmulki (Indonesia), Xue Zhihong (Trung Quốc) nhưng họ không tái hợp.

Đội Thể Công Tân Cảng là đương kim á quân quốc gia, do năm ngoái để thua Biên Phòng MB tại trận chung kết. Mục tiêu của thầy trò HLV trưởng Thái Anh Văn là giành suất bán kết giải năm nay.

Hiện tại, ngoại binh Anthony Cherfan đang rèn luyện với các đồng đội trong quá trình tập huấn tại Trung Quốc để hòa nhập lối chơi chung. Đội hiện sở hữu 3 tuyển thủ quốc gia trong đội hình gồm Phạm Thanh Tùng, Cao Đức Hoàng, Phan Công Đức.

Tại vòng 1, đội Thể Công Tân Cảng tạm xếp hạng 3 với 4 thắng, 3 thua. Các cầu thủ áo lính còn thi đấu 7 trận tiếp theo tại vòng bảng vòng 2 diễn ra ở TPHCM từ ngày 28-10 tới 8-11.

MINH CHIẾN