Hai tuyển thủ nam Thái Lan tới Việt Nam dự vòng 2 giải quốc gia

Các đội bóng chuyền nam đang tích cực chuyển nhượng ngoại binh, trong đó 2 tuyển thủ Thái Lan sẽ tới Việt Nam tranh tài vào cuối tháng 10.

Ngoại binh Thái Lan Jakkrit Thanomnoi sẽ tiếp tục thi đấu cho đội Biên Phòng MB. Ảnh: VFV

Nội dung nam vòng 2 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 sẽ diễn ra từ ngày 28-10 tới 8-11 tại Vĩnh Long. Hiện tại, đội đương kim vô địch quốc gia Biên Phòng MB tiếp tục chuyển nhượng ngoại binh quen thuộc Jakkrit Thanomnoi. Năm nay, Jakkrit đã được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan góp mặt một số giải quốc tế giá trị.

Trong 3 mùa giải 2023, 2024, 2025, ngoại binh Jakkrit Thanomnoi đã khoác áo đội Biên Phòng MB lên ngôi vô địch quốc gia năm 2024, 2025. Theo đánh giá của Ban huấn luyện, VĐV người Thái đảm bảo được yếu tố chuyên môn phòng thủ bước 1 cũng như giải quyết ghi điểm trong thời điểm quyết định. Vì vậy, đội bóng vẫn tiếp tục đạt thỏa thuận mời tay đập này trở lại Việt Nam thi đấu.

Tại vòng 1, Jakkrit Thanomnoi đã cùng đội Biên Phòng MB đạt 7 trận thắng, tạm dẫn đầu bảng xếp hạng nam.

Đội sẽ còn tăng cường thêm 1 mũi chủ công ngoại binh khác để dự vòng 2 năm nay. Được biết, đây là 1 cầu thủ có chuyên môn tốt ở khu vực Đông Nam Á và sẽ sang Việt Nam vào tuần tới.

Trong khi đó, đội nam Đà Nẵng tiến gần tới thỏa thuận để tuyển thủ Thái Lan Napadet Bhinijdee trở lại Việt Nam thi đấu. Đây là sự bổ sung quan trọng cho đội trên đường tìm kết quả tốt nhất tại vòng 2.

Napadet Bhinijdee có vị trí tấn công hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền nam Thái Lan, thậm chí là hàng đầu Đông Nam Á. Ngoại binh này từng thi đấu cho các đội Ninh Bình, Hà Tĩnh trước đây.

Các đội bóng còn đủ thời gian chuẩn bị lực lượng để xác định danh sách 14 VĐV chính thức tại cuộc họp kỹ thuật trước khi giải khởi tranh. Sau khi họp kỹ thuật, các đội không được phép thay thế VĐV.

MINH CHIẾN