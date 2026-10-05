Đội nữ Hóa chất Đức Giang phải thay ngoại binh trước giờ G

Chủ công Đội tuyển bóng chuyền Đức Pia Timmer sớm phải nói lời chia tay đội Hóa chất Đức Giang ngay sát giờ khai màn vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Đội Hóa chất Đức Giang phải thay ngoại binh bất đắc dĩ dù vòng 2 chưa khai màn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, cầu thủ Pia Timmer đã có mặt tại Việt Nam nhưng vừa chia tay đội Hóa chất Đức Giang trở lại Đức do chưa đảm bảo thể lực tốt nhất. Đội bóng này buộc phải tìm phương án ngoại binh thay thế bởi vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 14-10 tại Vĩnh Long.

Trước đó, Ban huấn luyện kỳ vọng Pia Timmer là sự bổ sung quan trọng tạo nên sức mạnh tấn công.

Hiện tại, chủ công tuyển thủ Thái Lan Kuttika Kaewpin được HLV trưởng Nguyễn Hữu Hà mời thành công trở lại Việt Nam. Kuttika Kaewpin đã thi đấu cùng đội nữ Hóa chất Đức Giang tại vòng 1 năm nay, đạt 6 thắng, 1 thua, tạm giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Đội nữ Hóa Chất Đức Giang cũng đón sự trở lại của cựu tuyển thủ quốc gia Trần Tú Linh khi bình phục hoàn toàn thể lực sau phẫu thuật chấn thương. Ngoài ra, 2 tuyển thủ Lê Thị Yến, Trần Thị Bích Thủy đã trở lại tập luyện sau khi về từ ASIAD 20 Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Mục tiêu của đội Hóa chất Đức Giang là đảm bảo thành tích tại vòng bảng của vòng 2, sau đó tranh suất vào bán kết giải đấu. Đội sẽ đăng ký 2 ngoại binh dự vòng 2 gồm Kuttika Kaewpin, Tichaya Boonlert (cùng quốc tịch Thái Lan).

Ở vòng 1, HLV trưởng Nguyễn Hữu Hà đã đăng ký 12 nội binh trong danh sách 14 cầu thủ chính thức gồm: Hồng Ngát, Kiều Oanh, Hồng Hạnh, Trịnh Thị Huyền, Khánh Lâm, Lê Thị Yến, Hồng Nhung, Hoa Thắm, Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Thùy Anh, Thu Thủy.

Cầu thủ ngoại binh của đội VTV Bình Điền Long An đã đến Việt Nam. Ảnh: VTVBĐLA Ngày 5-10, Ban huấn luyện đội VTV Bình Điền Long An đã đón ngoại binh quốc tịch Mỹ Jess Mruzik đến Việt Nam dự vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Trước khi dự vòng 2, đội VTV Bình Điền Long An là đương kim vô địch quốc gia.

MINH CHIẾN