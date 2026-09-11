Đội Binh chủng Thông tin không tái hợp với 2 ngoại binh Trung Quốc

HLV Phạm Văn Long sẽ tìm cơ hội cải thiện thành tích cho cầu thủ Binh chủng Thông tin tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo tìm hiểu của SGGP, Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin sẽ tăng cường 2 ngoại binh thi đấu vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Tuy nhiên, đội bóng không tái hợp với 2 cầu thủ Trung Quốc (Che Wenhan, Sun Jie) từng thi đấu tại vòng 1.

Dù có 2 ngoại binh Trung Quốc nhưng đội bóng của HLV trưởng Phạm Văn Long đã không đạt được thành tích tốt tại vòng 1. Họ để thua 4 trong 7 trận đã ra sân.

Tạm thời, đội bóng chuyền nữ Binh chủng Thông tin đứng hạng 4 trên bảng xếp hạng Giải vô địch quốc gia các CLB 2026.

Vòng 2 sắp tổ chức ở Vĩnh Long từ ngày 14-10 tới 25-10. Ban huấn luyện và các cầu thủ Binh chủng Thông tin nhận chỉ tiêu giành quyền vào chung kết tranh ngôi vô địch. Vì thế, họ gấp rút tăng cường thêm 2 ngoại binh mới cho vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026. Qua tìm hiểu, Ban huấn luyện đội bóng đang tiến hành các thủ tục thương thảo chuyển nhượng 2 ngoại binh tới từ Mỹ.

Tại vòng 2 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026, đội Binh chủng Thông tin chắc chắn đăng ký cầu thủ Hoàng Thị Kiều Trinh trở lại thi đấu.

Cô gặp chấn thương nên không thi đấu vòng 1 Giải vô địch quốc gia các CLB 2026 nhưng hiện đảm bảo được 100% thể lực sau thời gian điều trị, hồi phục sau chấn thương.

MINH CHIẾN