Đội Binh chủng Thông tin tiếp tục thua sốc

Đội bóng áo lính của bóng chuyền nữ Việt Nam đã để thua trong trận tiếp theo tại giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

Cầu thủ Binh chủng Thông tin đã thua trận thứ 2 của giải đấu. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày thi đấu 8-4 tại nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), các đội bóng áo lính là Thể Công Tân Cảng và Binh chủng Thông tin tiếp tục ra tranh tài. Khán giả tại nhà thi đấu đều tập trung cổ vũ cho các cầu thủ tranh tài để chứng kiến những cuộc so tài hấp dẫn nhất.

Tuy nhiên, thầy trò HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) đã trở thành tâm điểm của ngày thi đấu khi tiếp tục thua trận. Trong trận đấu thứ 2 của vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026, các cầu thủ áo lính đối đầu với đội Ngân hàng Công Thương. Hai đội bóng đã thực hiện sự tập trung nhằm đạt được kết quả tốt nhất.

Trong trận đấu, HLV Lê Văn Dũng (Ngân hàng Công Thương) chờ đợi ngoại binh Suvi Kokkonen (Phần Lan) là người quyết định các thời điểm quan trọng. Thực tế trên sân, cầu thủ này đã là người tạo được mấu chốt quyết định cuối cùng. Chính vì vậy, trong những thời điểm để ghi điểm vượt lên, ngoại binh này đã đập bóng chính xác trước hàng chắn của đội bóng áo lính Binh chủng Thông tin.

Ở trận đấu này, HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) tiếp tục xoay vòng 2 cầu thủ chuyền hai là Đoàn Thị Lâm Anh và Lại Khánh Huyền để đảm bảo được sự vận hành tốt nhất. Dẫu thế, các tay đập của Binh chủng Thông tin lại không giữ được ưu thế.

Ván đầu, đội Ngân hàng Công Thương giành chiến thắng 25/14 trước đối thủ. Ván thứ hai, đội bóng ngành ngân hàng tiếp tục thắng 25/22. Ván thứ 3, đội Ngân hàng Công Thương tiếp tục thắng 25/21. Chung cuộc, đội Ngân hàng Công Thương thắng 3-0. Chiến thắng của Ngân hàng Công Thương trước Binh chủng Thông tin tiếp tục là bất ngờ tiếp theo tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026. Lần đầu tiên, đội Binh chủng Thông tin để thua 2 trận liên tiếp khi khởi đầu giải vô địch quốc gia.

Đội Thể Công Tân Cảng đã có chiến thắng. Ảnh: VFV

Ở trận đấu sớm trước đó, đội nam Thể Công Tân Cảng đã giành chiến thắng 3-2 trước Hà Nội. Chiến thắng đã giúp thầy trò HLV Thái Anh Văn lấy lại tinh thần để tiếp tục mục tiêu đạt vị trí vào nhóm đầu tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026.

MINH CHIẾN