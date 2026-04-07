Hơn 70 tuyển thủ tranh tài bóng chuyền bãi biển

Trong khuôn khổ Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026, giải Bóng chuyền bãi biển diễn ra tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm đã mang đến không khí thi đấu sôi động và trẻ trung.

Các trận thi đấu diễn ra hấp dẫn

Giải Bóng chuyền bãi biển Đại hội Thể dục thể thao TPHCM 2026 được tổ chức từ ngày 4 đến 10-4 tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã Hồ Tràm. Giải đấu quy tụ hơn 70 vận động viên đến từ 10 đơn vị xã, phường trên địa bàn, tạo nên sân chơi thể thao giàu tính cạnh tranh, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong cộng đồng.

Một điểm nhấn đáng chú ý của giải là sự đầu tư bài bản vào không gian thi đấu. Khu vực bãi biển được thiết kế hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn tổ chức giải, tạo nên một “sân khấu thể thao” vừa chuyên nghiệp vừa gần gũi với thiên nhiên. Dưới cái nắng gay gắt, các vận động viên với đôi chân trần trên cát vẫn miệt mài tranh tài, cống hiến những pha bóng đẹp mắt, giàu kỹ thuật và không kém phần quyết liệt.

Các tuyển thủ tranh tài dưới cái nắng gắt tại khu vực thi đấu xã Hồ Tràm

Đại hội năm nay quy tụ nhiều đội mạnh đến từ xã Long Hải, phường Tân Sơn Nhất, phường Tân Bình...tạo nên bức tranh thi đấu đa sắc màu. Các vận động viên, đặc biệt là lực lượng trẻ, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh, tinh thần đoàn kết và thi đấu fair-play, những giá trị cốt lõi mà Đại hội Thể dục thể thao TPHCM luôn hướng đến.

NGUYỄN ANH