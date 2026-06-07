Phường An Đông nhất toàn đoàn giải wushu trẻ TPHCM

Sau 4 ngày tranh tài sôi nổi tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới), giải Vô địch wushu trẻ TPHCM 2026 đã khép lại với nhiều dấu ấn chuyên môn, trong đó đơn vị phường An Đông xuất sắc giành ngôi nhất toàn đoàn.

Ban tổ chức trao cờ thưởng toàn đoàn cho các đơn vị

Diễn ra từ ngày 4 đến 7-6, giải Vô địch wushu trẻ TPHCM 2026 mang đến sân chơi thể thao bổ ích, tạo điều kiện để các võ sĩ trẻ giao lưu, học hỏi và tích lũy kinh nghiệm thi đấu giữa các đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố.

Giải năm nay thu hút 317 vận động viên đến từ 24 đơn vị tham dự, tranh tài ở 64 nội dung taolu (biểu diễn) và 36 nội dung tán thủ (đối kháng). Sự đa dạng nội dung thi đấu giúp các VĐV thể hiện toàn diện kỹ năng, từ kỹ thuật biểu diễn đến khả năng đối kháng thực tế.

Các bài thi đấu được chuẩn bị công phu

Kết thúc giải, đơn vị phường An Đông giành hạng nhất toàn đoàn với thành tích 24 HCV, 12 HCB, 5 HCĐ. Xếp nhì là phường Diên Hồng với 8 HCV, 4 HCB, 1 HCĐ, trong khi phường An Hội Đông đứng thứ ba với 7 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, phong trào tập luyện wushu ở lứa tuổi trẻ đang phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Các vận động viên tham dự giải năm nay có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn, nắm vững luật thi đấu, hạn chế tối đa những lỗi đáng tiếc trong quá trình tranh tài.

Các võ sĩ trẻ có thêm cơ hội cọ xát từ giải đấu

Không chỉ dừng lại ở một giải đấu, sự kiện còn góp phần thúc đẩy các hoạt động thể chất cho thanh thiếu niên, tạo môi trường rèn luyện bản lĩnh, ý chí thi đấu. Đồng thời, đây cũng là dịp để các nhà tuyển trạch phát hiện và tuyển chọn những gương mặt triển vọng, bổ sung lực lượng cho thể thao thành tích cao của TPHCM trong tương lai.

NGUYỄN ANH