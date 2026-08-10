Môn bóng bàn của Đại hội thể thao toàn quốc 2026 tạm dừng thi đấu trong 2 ngày

Đại diện Ban tổ chức môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cho biết, chương trình thi đấu sẽ tạm dừng trong 2 ngày (10 và 11-8) để thực hiện để tang đồng chí Saysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chương trình thi đấu sẽ trở lại từ ngày 12-8.

Các tay vợt đang tham dự môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại Hải Phòng. Ảnh: BẢO LONG.ND

Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cũng được tính kết quả giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026. Năm nay, giải đấu tổ chức tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng).

Nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ đang diễn ra đầu tiên trong chương trình. Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Theo lịch ban đầu, nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ sẽ thi đấu chung kết vào tối ngày 11-8. Do chương trình phải tạm dừng, vì thế lịch thi đấu các trận chung kết 2 nội dung này sẽ lùi lại 2 ngày so với dự kiến ban đầu.

Theo đó nội dung đồng đội nam đã bốc thăm Bảng A gồm đội Hà Nội, TPHCM; Bảng B gồm Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An; Bảng C gồm Khánh Hòa, Lâm Đồng, Công an Nhân dân; Bảng D gồm Quân đội, Cà Mau, Đồng Nai.

Nội dung đồng đội nữ đã bốc thăm Bảng A gồm Hà Nội, Tây Ninh; Bảng B gồm Công an Nhân dân, Lâm Đồng, Hưng Yên; Bảng C gồm Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai; Bảng D gồm TPHCM, Quan đội, Vĩnh Long.

Năm nay, tổng thưởng giải đấu là gần 500 triệu đồng. Trong đó, các chức vô địch nội dung đồng đội sẽ có thưởng 50 triệu đồng/giải còn vô địch đơn nam, đơn nữ có thưởng 30 triệu đồng/giải. Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 có 15 đơn vị đăng ký thi đấu.

Đội nữ Quân đội bất ngờ thắng TPHCM tại trận đấu vòng bảng. Ảnh: BẢO LONG.ND Trong những trận đấu tại vòng bảng, bất ngờ lớn đã xảy ra khi đội nữ Quân đội thắng 3-1 trước đội nữ TPHCM. Ngoài ra, một số kết quả được chú ý tại nội dung nữ là Hải Phòng thắng Đà Nẵng 3-0, Công an Nhân dân thắng Hưng Yên 3-0, Hà Nội thắng Tây Ninh 3-0. Về nam, Công an Nhân dân thắng 3-1 Khánh Hòa, Quân đội thắng Cà Mau 3-0, Hà Nội thắng TPHCM 3-1...

MINH CHIẾN