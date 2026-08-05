Võ sĩ taekwondo nội dung đối kháng nỗ lực chuẩn bị cho ASIAD 20

Các gương mặt chủ lực của đội tuyển taekwondo Việt Nam của nội dung đối kháng sẽ không ra nước ngoài tập huấn mà dành toàn bộ thời gian tập luyện trong nước trước ASIAD 20.

Võ sĩ taekwondo đối kháng tập trung toàn thời gian trong nước để chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Theo sự chuẩn bị chuyên môn, các võ sĩ chủ lực của đội tuyển taekwondo Việt Nam hướng tới ASIAD 20 trong nội dung đối kháng sẽ tập luyện trong nước, không ra nước ngoài.

Với kỳ ASIAD 20, võ sĩ đối kháng Việt Nam được trao 6 suất góp mặt ASIAD 20 trong các hạng cân ngồm 58kg, 68kg, trên 80kg (nam) và 49kg, 67kg và trên 67kg (nữ).

Trong số này, võ sĩ Bạc Thị Kiêm vẫn là một trong những chủ lực của đội tuyển đối kháng taekwondo Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20. Cô từng giành HCĐ tại ASIAD 19 khi thi đấu hạng cân 67kg nữ. Mới đây, Bạc Thị Khiêm vừa thi đấu giải quốc tế tại Hàn Quốc và có HCĐ trong hạng cân.

Hiện tại, chuyên gia Kim Kil Tae cùng Ban huấn luyện đang trực tiếp đảm bảo chuyên môn cho các võ sĩ đối kháng taekwondo Việt Nam ở điểm tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia tại TPHCM.

Ngoài võ sĩ đối kháng, đội tuyển taekwondo Việt Nam còn giành 2 suất tham dự biểu diễn quyền môn taekwondo tại ASIAD 20 là Nguyễn Xuân Thành (nam) và Châu Ngọc Tuyến Sang (nữ). Họ sẽ được tập huấn tại Hàn Quốc nâng cao chuyên môn trước khi dự ASIAD 20.

Môn taekwondo của ASIAD 20 sẽ đưa vào thi đấu 10 bộ huy chương với 8 nội dung đối kháng (4 nội dung nam, 4 nội dung nữ) và 2 nội dung quyền biểu diễn. Dự kiến, các VĐV môn taekwondo của ASIAD 20 sẽ tranh tài từ ngày 1-10 tới 3-10.

Cách đây 3 năm tại ASIAD 19 tổ chức ở Trung Quốc, đội tuyển taekwondo Việt Nam đã giành 3 HCĐ với các kết quả thi đấu của Trần Hồ Duy (quyền cá nhân nam), Bạc Thị Khiêm (67kg nữ), đồng đội đối kháng hỗn hợp nam nữ.

MINH CHIẾN