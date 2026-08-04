Đội karate TPHCM cử 124 võ sĩ tranh tài giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026

Hơn 1.200 võ sĩ karate cả nước sẽ tham dự giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 được tổ chức tại Đắk Lắk.

Đội karate TPHCM tiếp tục góp mặt tại giải vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026. Ảnh: MINH MINH

Ban tổ chức giải karate vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 cho biết số lượng VĐV tham dự năm nay đạt con số kỷ lục. Toàn giải ghi nhận sẽ có 1.258 VĐV từ 70 đội tham gia tranh tài.

Với kỳ thi đấu năm nay, đội karate TPHCM góp mặt 4 đội hình gồm TPHCM 1, TPHCM 2, TPHCM 3 và TPHCM 4. Ban huấn luyện cử lực lượng 124 võ sĩ tham dự các nội dung theo quy định ở giải đấu.

Năm nay, giải karate vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 tiếp tục đưa vào tranh tài hon 80 bộ huy chương dành cho kata (biểu diễn), kumite (đối kháng) đối với cá nhân, đồng đội nam, nữ thi đấu.

Năm ngoái, đội karate TPHCM đã giành vị trí nhất chung cuộc với tổng thành tích 11 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. Năm nay, võ sĩ karate TPHCM hướng tới nhiệm vụ bảo vệ thành công vị trí số 1 toàn đoàn của mình.

Theo danh sách đăng ký sơ bộ, nhiều võ sĩ nổi bật của karate Việt Nam đều được đăng ký tham gia thi đấu. Đây cũng là cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng để nhiều địa phương hướng tới sự chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào cuối năm nay. Môn karate của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 dự kiến có 25 bộ huy chương thi đấu và các cuộc tranh tài sẽ tổ chức ở nhà thi đấu TDTT phường Tân Thuận (TPHCM).

Giải karate vô địch câu lạc bộ quốc gia 2026 sẽ diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 9-8 tới 18-8.

MINH CHIẾN