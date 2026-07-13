Võ sĩ karate TPHCM đóng góp 6 HCV vào thành tích đội chủ nhà tại giải Đông Nam Á 2026

Các võ sĩ karate của Thể thao TPHCM đã góp mặt trong thành phần thi đấu đoàn karate Việt Nam tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 vừa bế mạc ở Ninh Bình.

Các võ sĩ karate của Thể thao TPHCM đóng góp chung vào thành tích cho đoàn karate Việt Nam dẫn đầu tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: MINH PHỤNG

Khép lại chương trình tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026, đội karate chủ nhà Việt Nam giữ vị trí nhất toàn đoàn với 29 HCV, 31 HCB, 32 HCĐ xếp nhất. Hạng nhì là đội Indonesia với 13 HCV, 11 HCB, 19 HCĐ còn hạng ba là Malaysia với 6 HCV, 6 HCB, 18 HCĐ. Xếp phía sau lần lượt là đội Thái Lan, Campuchia, Philippines, Myanmar, Brunei.

Trong thành tích chung của đoàn karate Việt Nam, võ sĩ karate Thể thao TPHCM đã đóng góp 6 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ.

Trong các kết quả thi đấu, giới chuyên môn đánh giá cao thành tích HCV của võ sĩ thuộc Thể thao TPHCM đã tranh tài lần này như Trương Nam Tiến (55kg nam), Nguyễn Chí Thanh (84kg nam), Nguyễn Thanh Trường (trên 84kg nam)… Ở lần thi đấu này, nhà vô địch SEA Games 33-2025 Nguyễn Thanh Trường đã giành chiến thắng tại chung kết sau khi vượt qua đồng đội Trần Lê Tấn Đạt ở trận quyết định tấm HCV. Năm ngoái tại SEA Games 33-2025, Thanh Trường từng lên ngôi vô địch hạng 84kg sau khi thắng Arif Fadhillah (Indonesia) tại trận chung kết.

Trên sàn đấu ở Ninh Bình, võ sĩ Nguyễn Thanh Trường cho biết tấm HCV ở giải vô địch Đông Nam Á 2026 là kết quả mang lại nhiều giá trị tinh thần cho mình để tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới những nhiệm vụ quan trọng tiếp theo.

Cũng trong giải, các võ sĩ Lưu Võ Anh Duy, Nguyễn Chí Thanh của karate TPHCM đã góp mặt trong đội hình thi đấu giành HCV nội dung kumite đồng đội nam ở giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Sau khi kết thúc giải, hôm nay 13-7, các thành viên đội tuyển karate Việt Nam trở lại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho nhiệm vụ ASIAD 20.

MINH CHIẾN