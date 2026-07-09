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Chính thức khai mạc giải karate vô địch Đông Nam Á 2026 tại Ninh Bình

SGGPO

Các võ sĩ karate hàng đầu khu vực đã có mặt tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình chính thức bước vào trannh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026.

VĐV bước vào tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Ninh Bình. Ảnh: AKF
VĐV bước vào tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026 tại Ninh Bình. Ảnh: AKF

Giải đấu đã chính thức khai mạc tại Ninh Bình. Năm nay, Ban tổ chức ghi nhận 11 quốc gia cử lực lượng tham dự gồm Việt Nam (chủ nhà), Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Brunei, Lào, Campuchia, Timor Leste, Singapore.

Giải đấu thu hút 391 võ sĩ sẽ tham dự các nội dung dành cho hệ vô địch, thiếu niên, trẻ, U21 tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Chủ nhà Việt Nam đăng ký lực lượng đông đảo nhất với 108 võ sĩ góp mặt ở các nội dung dành cho kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng). Năm nay, đội tuyển karate Thái Lan cử lực lượng 44 võ sĩ tham gia thi đấu trong khi Malaysia có 63 võ sĩ, Philippines có 77 võ sĩ… Theo đăng ký, 2 đoàn có số VĐV ít nhất là Myanmar (1 VĐV) và Timor Leste (2 VĐV).

Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Liên đoàn karate châu Á – ông Rashid Abdulmajid Ibarhim Mohammed Al Ali đã đánh giá cao sự chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam.

Đồng thời giải đấu được xem là một diễn đàn quan trọng để đánh giá và nâng cao trình độ karate tại khu vực Đông Nam Á và cũng là bước đệm giúp các võ sĩ chuẩn bị cho những thử thách tranh thành tích trên đấu trường thế giới. Giải vô địch Đông Nam Á 2026 là dịp để tôn vinh tinh thần đoàn kết, tình hữu nghị, cũng như những giá trị chung về kỷ luật, sự tôn trọng và tinh thần thống nhất mà karate nuôi dưỡng trong mỗi người.

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Ban tổ chức giải đấu đã tổ chức lễ khai mạc trang trọng. Ảnh: AKF

Trong khuôn khổ giải vô địch Đông Nam Á 2026, Liên đoàn karate Đông Nam Á đã tiến hành bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới 2026-2030. Ông Datuk Wira Nur Azmi Ahmad được tín nhiệm bầu giữ vai trò Chủ tịch. Ở nhiệm kỳ trước, Chủ tịch Liên đoàn karate Đông Nam Á là ông Vũ Sơn Hà. Cũng tại nhiệm kỳ 2026-2030, ông Vũ Sơn Hà được bầu giữ vai trò Phó Chủ tịch thứ nhất của Liên đoàn karate Đônng Nam Á.

Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 9 tới 12-7.

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MINH CHIẾN

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