Gần 400 võ sĩ tham dự giải vô địch karate Đông Nam Á 2026 tại Việt Nam

Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình đã sẵn sàng tổ chức giải vô địch karate Đông Nam Á 2026 với sự góp mặt của đầy đủ võ sĩ tại khu vực.

Đội tuyển karate Việt Nam sẽ thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026 với quyết tâm cao nhất. Ảnh: MINH CHIẾN

Ban tổ chức giải đấu đã cho biết, chương trình tranh tài chính thức được diễn ra từ ngày 9 tới 12-7. Tuy nhiên vào thời điểm hiện tại, lớp trọng tài chuyên môn karate Đông Nam Á đang được tổ chức trong khuôn khổ giải vô địch năm nay.

Đây là lần thứ 13, Liên đoàn karate Đông Nam Á tổ chức giải karate vô địch khu vực. Giải đấu năm nay có sự góp mặt của 11 đoàn đăng ký góp mặt thi đấu gồm Thái Lan, Indonesia, Singapore, Malaysia, Philippines, Lào, Campuchia, Brunei, Campuchia, Timor Leste và Việt Nam (chủ nhà).

Con số đã tăng hơn so với giải năm ngoái. Tại giải vô địch karate Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Brunei, số đoàn góp mặt là 9.

Đây là lần thứ 3, Việt Nam làm chủ nhà giải vô địch karate Đông Nam Á. Giải tại Ninh Bình năm nay thu hút 394 võ sĩ đăng ký tại các nội dung đối với kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn) dành cho nam, nữ. Ngoài chương trình thi đấu dành cho tranh thành tích vô địch, giải còn diễn ra các nội dung đối với nhóm tuổi thiếu niên và trẻ, U21.

Với tư cách đội chủ nhà, tuyển karate Việt Nam đăng ký đầy đủ võ sĩ trọng điểm để tranh tài để giành tích cao nhất. Trước khi dự giải vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà, đội tuyển karate Việt Nam đã thi đấu vô địch châu Á 2026 và đạt 1 HCV, 5 HCĐ. Toàn bộ đội hình tuyển karate Việt Nam dự giải vô địch châu Á 2026 đã được đăng ký tiếp tục thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Mục tiêu của đội tuyển karate Việt Nam là cố gắng bảo vệ vị trí nhất toàn đoàn năm nay. Năm ngoái, chúng ta đã giành vị trí số 1 ở giải vô địch Đông Nam Á 2025 với kết quả 28 HCV, 31 HCB, 17 HCĐ.

MINH CHIẾN