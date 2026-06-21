Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly giành HCV cho tuyển karate Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026

Đội tuyển karate Việt Nam đã giành được 1 tấm HCV quan trọng tại giải vô địch châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia.

Diệu Ly (đai xanh) đã có tấm HCV tại hạng 68kg nữ của giải karate châu Á 2026. Ảnh AKF

Nguyễn Thị Diệu Ly đã là người mang về kết quả quý giá trên cho đội tuyển karate Việt Nam. Thành tích càng có giá trị khi Diệu Ly lên ngôi vô địch hạng cân 68kg nữ vào ngày cuối tranh tài của giải, 21-6, ở Indonesia.

Để lọt vào chung kết, Nguyễn Thị Diệu Ly đã giành chiến thắng thuyết phục 5-0 trước võ sĩ Darenskaya Daiyana (Kazakhstan) tại bán kết nội dung. Ở chung kết, Diệu Ly đã đọ sức với võ sĩ Kama Tsubasa (Nhật Bản) và giành chiến thắng 5-1.

Tấm HCV của Diệu Ly cũng là ngôi vô địch duy nhất của đội tuyển karate Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026. Tuy nhiên, Ban huấn luyện cũng hoàn thành mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt HCV trước khi sang Indonesia thi đấu.

Tại ngày tranh tài trước đó, đội kumite (đối kháng) đồng đội nữ gồm Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Thu lỡ cơ hội giành HCV. Dù vậy, các võ sĩ kịp đạt HCĐ của nội dung. Trong 3 năm liên tiếp 2023, 2024, 2025, đội nữ kumite Việt Nam từng giành HCV tại giải vô địch châu Á. Một bất ngờ lớn tại giải vô địch karate châu Á năm nay là việc đội kata (biểu diễn) đồng đội nữ không giành được huy chương. Các tuyển thủ của chúng ta để thua trước đội Iran trong vòng 2 khi thi đấu nên mất cơ hội đứng trong 3 vị trí dẫn đầu chung cuộc.

Đội tuyển karate Việt Nam tại giải châu Á 2026. Ảnh: VŨ SƠN

Giải vô địch châu Á 2026 là chương trình thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển karate Việt Nam từ sau SEA Games 33-2025.

Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho biết các võ sĩ của Việt Nam đã nắm bắt thêm nhiều đối thủ ở giải vô địch châu Á 2026 nhằm rút kinh nghiệm chuẩn bị cho ASIAD 20. Toàn giải, đội tuyển karate Việt Nam đăng ký 20 tuyển thủ tham dự các nội dung dành cho kumite và kata.

Kết thúc tranh tài ở ngày cuối 21-6, đội karate Việt Nam có tổng thành tích 1 HCV và 5 HCĐ để xếp hạng 7.

Đội karate Nhật Bản đã giành 5 HCV, 3 HCB, 5 HCĐ để xếp nhất toàn đoàn. Hạng nhì thuộc về đội Iran với kết quả 3 HCV, 1 HCB, 5 HCĐ và hạng ba là đội Kazakhstan (2 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ). Giải đấu đã có 20 đội giành được huy chương.

MINH CHIẾN