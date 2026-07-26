Vườn ươm đam mê pickleball cho trẻ em

Không chỉ là nơi rèn luyện thể chất, câu lạc bộ (CLB) pickleball Kỳ Hòa Junior (phường Hòa Hưng, TPHCM) được nhiều phụ huynh lựa chọn để giúp con em mình học các kỹ năng sống, nuôi dưỡng đam mê thể thao và trưởng thành hơn mỗi ngày.

Đến CLB Kỳ Hòa Junior vào một buổi sáng ngày hè trong tuần, không khó để bắt gặp hình ảnh các em nhỏ miệt mài tập luyện, cầm vợt chạy đón, đưa từng đường bóng. Theo giới thiệu của huấn luyện viên (HLV) Lê Bá Thanh Xuân, nơi đây trở thành mái nhà chung của khoảng 60 học viên từ 6 đến 18 tuổi.

Vào dịp hè, thời lượng sinh hoạt được tăng lên 5 buổi/tuần để đáp ứng nhu cầu của các em. Các em được phân chia thành nhiều nhóm trình độ, từ làm quen với môn chơi đến nhóm nâng cao. Các học viên được tập trung vào khả năng phán đoán, đón bóng và đưa bóng nhuần nhuyễn trước khi bước vào những bài tập chuyên sâu. Trên sân, các em học cách kiên nhẫn, phối hợp với bạn bè, lắng nghe và tôn trọng lẫn nhau.

Các học viên được chia thành nhiều nhóm nhỏ luyện tập cùng HLV, phù hợp với khả năng. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

"Chúng tôi không áp đặt khuôn mẫu. Tùy theo sở thích và đặc điểm của từng học viên, chúng tôi sẽ điều chỉnh cách dạy. Với mỗi sân, một HLV kèm từ 6-8 học viên để đảm bảo sự quan tâm sát sao nhất", HLV Lê Bá Thanh Xuân chia sẻ.

HLV trưởng CLB Kỳ Hòa Junior Huỳnh Phú Quí nhấn mạnh, mục tiêu lớn nhất của CLB là tạo ra môi trường vận động lành mạnh, giúp trẻ em rời xa màn hình điện thoại, máy tính bảng để hòa mình vào các hoạt động cộng đồng. "Chúng tôi ưu tiên sự tương tác. Ngoài kỹ thuật, các em học được cách giao tiếp, tính tự lập và biết cách kết nối để cùng đồng đội. Từ đó, nhiều em không chỉ tiến bộ trên sân mà còn thay đổi tích cực trong cuộc sống hằng ngày", HLV Huỳnh Phú Quí cho biết.

Các em nhỏ rời xa màn hình điện thoại, máy tính bảng để hòa mình vào hoạt động rèn luyện thể chất. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự thay đổi tích cực của các học viên cũng được phụ huynh cảm nhận rõ rệt. Chị Lê Hằng (ngụ tại phường Phú Thuận), có hai con đang sinh hoạt tại CLB bày tỏ: "Pickleball là môn dễ chơi và rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Từ ngày theo môn này, con tôi trưởng thành và tự tin hơn rất nhiều. Điều khiến tôi bất ngờ là sự tập trung và tinh thần quyết tâm của con mỗi khi vào sân. Còn trong cuộc sống, bé cũng tự giác dọn dẹp đồ đạc, sinh hoạt ngăn nắp hơn và đặc biệt là giảm hẳn thời gian sử dụng thiết bị điện tử".

Sự chỉn chu trong công tác đào tạo đã giúp nhiều học viên thêm yêu thích bộ môn này. Em Lê Thái Bảo (13 tuổi, ngụ phường Bình Phú) cho biết: "Em đã tập được gần 3 tháng và thấy cơ thể khỏe khoắn hơn hẳn, không còn dán mắt vào điện thoại như trước".

Các em nhỏ thích thú luyện tập pickleball. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong khi đó, em Đậu Hoàng Hải (11 tuổi, ngụ phường Phú Thuận), một gương mặt đã gắn bó với CLB một năm nay, chia sẻ mục tiêu đầy quyết tâm: "Em rất thích không khí tập luyện ở đây, việc tập luyện cũng không quá khó. Em mong muốn gắn bó lâu dài và đang nỗ lực tập luyện để trở thành vận động viên chuyên nghiệp", Hoàng Hải bày tỏ.

Không chỉ dừng lại ở các buổi tập thường ngày, CLB còn phối hợp với phụ huynh tạo điều kiện cho các em tham gia các giải đấu phù hợp với lứa tuổi. Đây là cơ hội để học viên cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh thi đấu.

Một số hình ảnh lớp tập pickleball dịp hè (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

NGUYỄN ANH - DŨNG PHƯƠNG