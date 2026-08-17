Kết thúc môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026: Hấp dẫn, quyết liệt và pha chút nuối tiếc

Bóng bàn là môn đầu tiên trong chương trình Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã kết thúc nội dung thi đấu và dư âm của nó vẫn để lại nhiều điều với người hâm mộ.

Môn bón bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã khép lại với nhiều dư âm cảm xúc cho người hâm mộ. Ảnh: MINH CHIẾN

Môn bóng bàn thuộc khuôn khổ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã khép lại 7 nội dung tranh tài trước sự cổ vũ nhiệt thành của người hâm mộ tại nhà thi đấu Hải Dương (Hải Phòng). 15 đơn vị trong cả nước đã đăng ký góp mặt và từ những cuộc so tài ở nội dung đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam, nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ thì giới chuyên môn xác định 5 đơn vị đạt thành tích huy chương môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 gồm Hà Nội, Quân đội, Hải Phòng, Công an Nhân dân và TPHCM.

“Cuộc tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc vẫn mang một sắc màu chuyên môn riêng. Từng đơn vị phải tập trung tối đa chuyên môn cho VĐV chủ lực để đạt kết quả tốt nhất. Ở lần thi đấu năm nay, chúng tôi nhìn nhận các trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn cao, VĐV trẻ đang tiếp cận trình độ trước các tay vợt tên tuổi, nhiều thành tích”, đại diện bộ môn bóng bàn (Cục TDTT Việt Nam) đã trao đổi bên lề giải đấu.

HLV Vũ Mạnh Cường (Công an Nhân dân) cho rằng kết quả thành tích đã phản ánh thực tế trình độ của từng đơn vị và những đơn vị có truyền thống đào tạo bóng bàn thành tích cao tiếp tục giữ được ưu thế.

Tại giải lần này, trong các trận đấu của 7 nội dung đối với nam, nữ, nhiều trận so tài giằng co tạo nên sự hấp dẫn và bất ngờ chuyên môn. Trong đó, những pha bóng đỉnh cao của bóng bàn Việt Nam đã được thấy ở cuộc so tài giằng co trong trận bán kết đơn nam giữa Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) với Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) hay trận chung kết đồng đội nữ giữa TPHCM và Công an Nhân dân, chung kết đôi nam nữ giữa Nguyễn Văn Nam/Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM) và Tạ Hồng Khánh/Nguyễn Phương Linh (Công an Nhân dân), chung kết đơn nữ giữa Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân) và Nguyễn Khoa Diệu Khánh (TPHCM)…

Trước khi giải khởi tranh, Tổng thư ký Liên đoàn bóng bàn Việt Nam Nguyễn Nam Hải nhận định rằng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng bằng việc thực hiện tập huấn nước ngoài, nhiều đơn vị chắc chắn sẽ tranh chấp huy chương rất quyết liệt. Thực tế, kết quả điểm số khi tranh tài đã phản ánh đúng nhận định trên. Đồng thời, môn bóng bàn Đại hội thể thoa toàn quốc lần thứ X-2026 được chứng kiến nhiều gương mặt trẻ chơi hiệu quả, làm nên những kết quả có giá trị.

Các tay vợt nữ TPHCM đã có HCV nội dung đồng đội tại giải. Ảnh: THẾ ĐẠI.ND

Mỗi tấm huy chương là sự ghi nhận nỗ lực của từng tay vợt và của các đơn vị chủ quản đã tập trung chuẩn bị trong một quá trình. Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, không phải không có những nuối tiếc mà người hâm mộ phải xuýt xoa khi cổ vũ. Đó là kết quả thua trận tại bán kết đơn nam của Nguyễn Anh Tú (Hà Nội) hay Đoàn Bá Tuấn Anh (Hải Phòng) gác vợt chung kết đơn nam, lỡ cơ hội vô địch trên sân nhà. Với nữ, VĐV kỳ cựu Mai Hoàng Mỹ Trang dừng bước đáng tiếc tại bán kết đơn nữ còn người đồng đội Nguyễn Khoa Diệu Khánh lại lỡ nhịp giành HCV đơn nữ khi thua trận tại chung kết.

Ở giải năm nay, bóng bàn Quân đội cũng có chút nuối tiếc khi niềm hy vọng số 1 là Bùi Thế Nghĩa đã có cơ hội vào chung kết đơn nam nhưng lại không thành công khi dừng bước ở bán kết. TRong khi đó, các tay vợt Hải Phòng không thể hoàn thành mục tiêu vô địch đồng đội nam do thua trận tại chung kết trước đối thủ Hà Nội.

Diệu Khánh không giành được HCV đơn nữ là kết quả nhiều nuối tiếc cho bản thân tay vợt. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Dẫu vậy, giới chuyên môn thấy rằng nhiều tay vợt trẻ đã xuất hiện để chơi tự tin và đủ khả năng tiếp bước các đàn anh, đàn chị trong tương lai. Tại nhà đấu Hải Dương (Hải Phòng) những cái tên như Nguyễn Thái Bảo, Đỗ Tuấn Kiệt, Nguyễn Duy Phong, Nguyễn Xuân Phúc, Lâm Thu Cúc, Hoàng Trà My, Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Lê Bảo Trân… là gương mặt trẻ được giới chuyên môn đánh giá cao. Họ được Ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội ra tranh tài và hoàn thành được nhiệm vụ đặt ra.

Cũng từ giải đấu lớn như Đại hội thể thao toàn quốc, bóng bàn Việt Nam đã không ít lần tìm ra tay vợt có chuyên môn tốt để đầu tư sau đó thành danh trong sự nghiệp.

Kết quả chung cuộc tại giải: 1. Công an Nhân dân (3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ), 2. TPHCM (3 HCV, 2 HCB, 1 HCĐ), 3. Hà Nội (1 HCV, 5 HCĐ), 4. Hải Phòng (2 HCB, 1 HCĐ), 5. Quân đội (4 HCĐ). Chương trình thi đấu môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được tính kết quả giải vô địch quốc gia báo Nhân Dân lần thứ 44-2026.

MINH CHIẾN