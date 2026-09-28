Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 28-9: Cầu mây giải cơn khát huy chương

Ngày thi đấu 28-9 tại ASIAD 20, cầu mây Việt Nam ghi dấu ấn khi nội dung đôi nữ giành quyền vào chung kết, trong khi đội regu nam nhận HCĐ.

Đôi nữ cầu mây Việt Nam giành quyền vào chung kết. Ảnh: TAM NINH

Ở bán kết nội dung đôi nữ, Thu Trang và Hồng Liên đã thể hiện phong độ ấn tượng trước tuyển Hàn Quốc. 2 tuyển thủ nhập cuộc chủ động, liên tục tạo áp lực bằng những pha xử lý chính xác để thắng nhanh ván đầu với tỷ số 15-6.

Sang ván 2, đại diện Hàn Quốc thi đấu quyết tâm hơn và bám đuổi quyết liệt. Tuy nhiên, Thu Trang và Hồng Liên vẫn giữ được sự tập trung ở những thời điểm quyết định để giành chiến thắng 15-13, qua đó ghi tên vào trận chung kết diễn ra ngày 29-9. Thành tích này mở ra cơ hội lớn để cầu mây Việt Nam hướng tới tấm HCV danh giá.

Trong khi đó, ở nội dung regu nam, bộ ba Ngô Thanh Long, Nguyễn Văn Nhàn và Lương Công Minh đã thi đấu đầy nỗ lực. Dù không thể tạo nên bất ngờ trước tuyển Thái Lan tại bán kết và chấp nhận thất bại 0-2, các tuyển thủ vẫn mang về tấm HCĐ cho đoàn Việt Nam.

Ngoài cầu mây, quyền Anh nữ cũng ghi nhận những tín hiệu đáng khích lệ. Nguyễn Thị Tâm thi đấu thuyết phục, đánh bại võ sĩ Bak Chorong (Hàn Quốc) với tỷ số tuyệt đối 5-0 ở tứ kết hạng cân 51kg nữ để giành vé vào bán kết.

Cùng với đó, Lưu Diễm Quỳnh cũng vượt qua đối thủ đến từ Iran ở hạng cân 75kg nữ, góp mặt trong nhóm tranh huy chương.

Ở môn bắn súng, Trịnh Thu Vinh đã tiến rất gần đến bục nhận huy chương ở nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ. Dù từng vươn lên vị trí thứ 2 sau lượt bắn thứ 4, nhưng đáng tiếc chỉ xếp hạng 4 chung cuộc.

Trên đường đua điền kinh, Nguyễn Trung Cường cán đích thứ 6 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật với thành tích 8 phút 57 giây 71, trong khi đội tiếp sức 4x100m nữ cũng xếp thứ 6 với thành tích 44 giây 28. Đáng chú ý, nội dung 4x400 m tiếp sức nam, bộ tứ Tạ Ngọc Tưởng, Vũ Ngọc Khánh, Trần Đình Sơn, Lê Ngọc Phúc đã về thứ nhì với thành tích 3 phút 04 giây 17 và giành quyền vào chơi ở vòng chung kết.

Bảng tổng sắp huy chương ASIAD 20 ngày 28-9. Ảnh: THANH TÙNG

THƯ NGUYỄN