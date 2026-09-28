Xạ thủ Trịnh Thu Vinh không giành được huy chương ASIAD 20

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã khép lại hành trình tranh tài Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) mà không thể đạt huy chương như dự tính.

Trịnh Thu Vinh (áo đỏ) đã thi đấu chung kết cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Trịnh Thu Vinh tự tin vào tranh tài chung kết cá nhân 25m súng ngắn thể thao nữ đầu giờ chiều ngày 28-9 (theo giờ Việt Nam).

8 xạ thủ góp mặt chung kết (trong đó có Thu Vinh) bắn nhanh, mỗi loạt bắn có 5 viên và thực hiện trong 3 giây. Từ lượt bắn thứ 4, xạ thủ có thành tích đứng cuối sẽ dần bị loại. Thu Vinh của bắn súng Việt Nam khởi đầu tốt để giữ vị trí nhóm đầu sau các lượt bắn đầu tiên.

Tuy vậy, tay súng của Việt Nam chỉ đảm bảo kết quả tốt nhất tới lượt thứ 5. Trong lượt này, Thu Vinh không vượt lên nhóm 3 xạ thủ đứng đầu nên dừng lại ở vị trí hạng 4 chung cuộc với thành tích chung kết là 30 điểm.

Tại chung kết, xạ thủ Xiao Jiaruixuan (Trung Quốc) giành HCV với 38 điểm. Xạ thủ Singh Esha có 38 điểm nhưng thấp hơn chỉ số phụ nên giành HCB. Còn HCĐ là xạ thủ Kim Hyon Suk (CHDCND Triều Tiên) với 34 điểm.

Thu Vinh chuẩn bị trước khi vào bài bắn nhưng đáng tiếc chưa có huy chương. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Nội dung 25m súng ngắn thể thao là nội dung thi đấu cuối của Trịnh Thu Vinh tại ASIAD 20. Trước đó cô dự nội dung 10m súng ngắn hơi nữ nhưng không có huy chương cá nhân, chỉ đạt HCĐ đồng đội nữ.

Tại bài bắn 10m súng ngắn đồng đội nam nữ (thi đấu cùng Phạm Quang Huy), Thu Vinh cũng không thành công.

3 xạ thủ đứng đầu tại chung kết nội dung. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Tại ASIAD 19, Thu Vinh đứng hạng 27 nội dung 25m súng ngắn thể thao. Năm nay cô có hạng 4 tại ASIAD 20, cho dù Đội tuyển bắn súng Việt Nam chờ đợi thành tích HCV trong nội dung này.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam còn hy vọng giành thêm huy chương ASIAD 20 tại nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh sẽ thi đấu ngày tiếp theo.

MINH CHIẾN