Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đứng hạng 22 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi

Liên đoàn bắn súng thế giới ISSF vừa công bố bảng xếp hạng mới nhất của tháng 9 trong tất cả các nội dung chuyên môn.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đang có hạng 22 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sự chú ý của bộ môn bắn súng hướng vào vị trí của các xạ thủ Việt Nam ở nhóm nội dung súng ngắn của Bảng xếp hạng thế giới - ISSF.

Xếp hạng 10m súng ngắn hơi nữ, Trịnh Thu Vinh có vị trí 22 thế giới. Hiện tại, cô đang tích lũy 1.735 điểm trên xếp hạng.

Cùng nội dung, xạ thủ Nguyễn Thùy Trang có hạng 29 thế giới nhờ tích lũy 1.478 điểm. Xạ thủ Bùi Thúy Thu Thủy đứng hạng 100 của nội dung (236 điểm).

Hiện tại, xếp số 1 thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nữ là Yiao Qianxun (Trung Quốc, 7.630 điểm) còn hạng nhì là xạ thủ Singh Esha (Ấn Độ, 4.961 điểm). Dự kiến, 2 gương mặt này sẽ thi đấu ASIAD 20 sắp tới tại Nhật Bản.

Trên bảng xếp hạng nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ, xạ thủ Trịnh Thu Vinh có hạng 27 còn Nguyễn Thùy Trang đứng hạng 45 trong khi Nguyễn Thùy Dung có vị trí 81.

Đứng số 1 thế giới nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ đang là xạ thủ Singh Esha (Ấn Độ) còn thứ nhì là xạ thủ Yang Jiin (Hàn Quốc).

Đối với nam, xạ thủ Phạm Quang Huy lên hạng 34 thế giới với 1.530 điểm tích lũy nội dung 10m súng ngắn hơi nam. Xạ thủ Lại Công Minh có hạng 63 (683 điểm) và Nguyễn Đình Thành đứng hạng 141 (55 điểm). Dẫn đầu thế giới tại nội dung đang là xạ thủ Hu Kai (Trung Quốc, 5.913 điểm).

Ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh, xạ thủ Hà Minh Thành là VĐV nam Việt Nam có vị trí cao nhất (hạng 36). Hiện tại, 5 xạ thủ dẫn đầu thế giới của nội dung không có gương mặt nào thuộc châu Á. Vị trí số 1 đang là Clement Bessaguet (Pháp).

MINH CHIẾN