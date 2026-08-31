Xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy tự tin sau kỳ tập huấn Hàn Quốc

Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa hoàn thành đợt tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc, tích lũy chuyên môn và giữ tinh thần tốt nhất chuẩn bị bước vào thi đấu Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Hai xạ thủ hàng đầu của tổ súng ngắn thuộc Đội tuyển bắn súng Việt Nam: Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Giải bài toán tâm lý qua đợt huấn luyện

Các thành viên của tổ súng ngắn thuộc Đội tuyển bắn súng Việt Nam vừa về nước, sau đợt tập huấn 3 tuần tại Hàn Quốc. HLV Trần Quốc Cường cho biết: "Đợt tập huấn mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Ngoài tập trung chuyên môn, chúng tôi xây dựng cho xạ thủ chủ lực những bài tập rèn về tinh thần. Với đặc thù chuyên môn, xạ thủ bắn súng cần tinh thần tốt từ tập cho tới thi đấu để đạt được điểm số cao”.

Chia sẻ từ nhiều xạ thủ tham gia đợt tập huấn như Trịnh Thu Vinh, Phạm Quang Huy, Hà Minh Thành, Nguyễn Thùy Trang, Lại Công Minh, từng chỉ số thành tích trong tập luyện đều được ghi tỉ mỉ vào nhật ký. Thông qua đó, HLV có thông tin kịp thời điều chỉnh kỹ thuật để VĐV cải thiện chuyên môn.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh chia sẻ thêm, sự thoải mái này giúp mang lại cho cô sự thoải mái và tự tin hơn. Trong khi đó, Phạm Quang Huy cũng cho biết sẽ tập trung tối đa để sẵn sàng cho ASIAD 20.

Trọng trách bảo vệ HCV

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh đang tìm cơ hội tranh huy chương ASIAD 20 (Ảnh: DŨNG PHƯƠNG)

Tại ASIAD 20, Đội tuyển bắn súng Việt Nam góp mặt 15 xạ thủ ở các nội dung súng trường, súng ngắn, mang theo mục tiêu giành HCV.

Tại ASIAD 19 (năm 2023), xạ thủ Phạm Quang Huy đã đạt HCV cá nhân nội dung 10m súng ngắn hơi nam - tấm huy chương đầu tiên của bắn súng Việt Nam trên đấu trường ASIAD. Sau 3 năm, Phạm Quang Huy tiếp tục giữ vai trò trọng điểm và mang trọng trách bảo vệ ngôi vô địch tại ASIAD 20. Cùng Quang Huy, Đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng kỳ vọng xạ thủ Trịnh Thu Vinh hay Nguyễn Thùy Trang có thể bứt phá hiện thực cơ hội giành vị trí cao nhất tại ASIAD 20 tại nội dung dành cho nữ.

Tại SEA Games 33 (năm 2025) ở Thái Lan, Trịnh Thu Vinh từng thi đấu thăng hoa khi mang về 4 HCV (cá nhân 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao nữ; đồng đội 10m súng ngắn hơi, 25m súng ngắn thể thao nữ). Tuy nhiên, đấu trường châu lục ASIAD có độ cạnh tranh khốc liệt hơn rất nhiều.

“Những xạ thủ hàng đầu thế giới ở nội dung súng ngắn đa phần thuộc châu Á. Do vậy, cuộc cạnh tranh trên bục ASIAD luôn hội tụ những đối thủ mạnh nhất, đòi hỏi các xạ thủ Việt Nam phải có sự chuẩn bị thận trọng và kỹ lưỡng”, đại diện Ban huấn luyện Đội tuyển bắn súng Việt Nam phân tích.

Áp lực, trọng trách tranh HCV tại ASIAD 20 là rất lớn. Từ đầu năm 2026 đến nay, các xạ thủ Việt Nam đã liên tục thực chiến tại các giải đấu lớn như Giải vô địch châu Á 2026 (dành cho súng ngắn, súng trường), Cúp thế giới 2026 tại Đức, Cúp thế giới 2026 tại Trung Quốc, Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Đây là chuỗi đệm quan trọng, giúp toàn đội tích lũy kinh nghiệm, duy trì phong độ và tự tin hướng đến ASIAD 20.

Môn bắn súng ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 20-9 tới 1-10. Nội dung dành cho súng trường tổ chức từ ngày 20-9 tới 26-9. Các nội dung súng ngắn sẽ tổ chức từ 23-9 tới 1-10.

MINH CHIẾN