Trịnh Thu Vinh xếp hạng 16 tại Cúp bắn súng thế giới 2026

Nữ xạ thủ quan trọng của đội tuyển bắn súng Việt Nam đã hoàn thành bài thi đấu 10m súng ngắn hơi để có hạng 16 tại Cúp thế giới 2026.

Xạ thủ Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang đang tranh tài tại Trung Quốc. Ảnh: MINH MINH

Thành viên đội tuyển bắn súng Việt Nam chính thức vào tranh tài Cúp thế giới 2026 – ISSF World Cup 2026 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Cuộc tranh tài nội dung 10m súng ngắn hơi nữ (diễn ra ngày 24-7, theo giờ địa phương) được giới chuyên môn tập trung chú ý. 82 xạ thủ trên toàn thế giới đã tham gia tranh tài lần này ở Trung Quốc. Sau các lượt bắn của mình, xạ thủ Trịnh Thu Vinh đã có hạng 16 với 576 điểm. Cô không giành quyền vào chung kết của bài thi chuyên môn.

Đội tuyển bắn súng Việt Nam có 3 xạ thủ tham dự bài bắn này, Thu Vinh là người đạt kết quả tốt nhất. Tại kết quả khác, Nguyễn Thùy Trang đạt 575 điểm nên đứng hạng 20 còn Bùi Thị Thu Thủy có hạng 38 (570 điểm). Vô địch bài bắn 10m súng ngắn hơi nữ tại Cúp thế giới 2026 là xạ thủ Yao Qianxun (Trung Quốc). Đây là gương mặt hàng đầu của châu Á, đang giữ thành tích đương kim vô địch thế giới nội dung 10m súng ngắn hơi nữ. Theo kết quả thành tích, 8 xạ thủ vào chung kết bài bắn lần này đều thuộc các đội tuyển của châu Á và đây cũng là những gương mặt có thể tranh tài ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản.

Cùng tại giải, đội bắn súng Việt Nam đã thi đấu nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh. Các xạ thủ Hà Minh Thành, Phạm Quang Huy, Trần Công Hiếu, Vũ Tiến Nam không lọt vào chung kết bài bắn. Minh Thành có hạng 16, Quang Huy giữ hạng 35, Công Hiếu có hạng 37 còn Tiến Nam có hạng 50.

Tại giải, đội tuyển bắn súng Việt Nam đăng ký 17 xạ thủ thi đấu. Giải còn tranh tài tới ngày 29-7.

MINH CHIẾN