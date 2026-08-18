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Gần 2.000 VĐV tham gia Giải Vô địch võ thuật tài năng trẻ Việt Nam 2026

SGGPO

Năm nay, chương trình thi đấu giải vô địch võ thuật trẻ Việt Nam được tổ chức trên võ đài tại Đại học TDTT Bắc Ninh.

Nhiều VĐV trẻ có cơ hội tranh tài giải vô địch võ thuật trẻ Việt Nam (Ảnh: BTC)
Nhiều VĐV trẻ có cơ hội tranh tài giải vô địch võ thuật trẻ Việt Nam (Ảnh: BTC)

Ngày 18-8 tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải Vô địch võ thuật tài năng trẻ Việt Nam 2026 thông báo chương trình tranh tài năm nay.

Các nội dung thi đấu được tổ chức từ ngày 23 cho tới 26-8 tại Đại học TDTT Bắc Ninh với sự góp mặt của 2.000 VĐV đến từ 50 võ đường, câu lạc bộ, môn phái trong 12 đơn vị cả nước tham gia.

Trong giải đấu, các võ sĩ sẽ tranh tài 150 bộ huy chương, gồm 70 huy chương dành cho các nội dung biểu diễn võ cổ truyền Việt Nam, 20 bộ huy chương dành cho thái cực, dân vũ và 60 bộ huy chương thi đấu đối kháng theo các hạng cân quy định.

Cùng trong chương trình của giải, Ban tổ chức sẽ thực hiện 3 đêm sự kiện VMMA gồm VMMA Champion CS1, VMMA Champion CS2 và VMMA Champion CS3. Võ sĩ sẽ thi đấu trên võ đài lục giác tại trung tâm của nhà thi đấu và sự kiện thu hút các võ sĩ chuyên nghiệp đã có thành tích trong nước và quốc tế.

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Ban tổ chức thông tin về chương trình tranh tài giải năm nay. Ảnh: HOÀI THU

Ban tổ chức cho biết chương trình vô địch võ thuật tài năng trẻ Việt Nam hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái thi đấu võ thuật có tính kế thừa, nơi các vận động viên trẻ có cơ hội thi đấu, tích lũy kinh nghiệm, phát triển kỹ năng và từng bước trưởng thành.

Từ những võ đường, câu lạc bộ, môn phái và trung tâm võ thuật trên cả nước, những tài năng trẻ có thể bắt đầu hành trình của mình. Năm nay, giải tiếp tục do Học viện quốc tế võ thuật Việt Nam và các đơn vị cùng Đại học TDTT Bắc Ninh phối hợp tổ chức.

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MINH CHIẾN

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võ thuật VMMA Champion Giải Vô địch võ thuật tài năng trẻ Việt Nam võ cổ truyền Việt Nam võ sĩ chuyên nghiệp Học viện quốc tế võ thuật Việt Nam Đại học TDTT Bắc Ninh

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