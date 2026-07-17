Việt Nam là điểm tổ chức hấp dẫn các giải võ thuật trình độ Đông Nam Á, châu Á

Thêm một lần nữa, Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm trao quyền đăng cai giải vô địch pencak silat châu Á 2026 và chương trình tranh tài được khai màn ngày 17-7 tại thành phố Đồng Nai.

Người hâm mộ thể thao Đông Nam Á luôn chờ đợi xem những giải đấu pencak silat quốc tế hấp dẫn chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Chúng tôi đánh giá rất cao công tác tổ chức giải đấu và cơ sở vật chất phục vụ cho giải vô địch Đông Nam Á 2026. Tại Ninh Bình, các bạn tổ chức giải đấu với không khí sôi nổi nên trên sân đấu những trận so tài diễn ra hấp dẫn. Giải đấu năm nay đã mang lại nhiều kỷ niệm cho chúng tôi”, đại điện Ban huấn luyện đội tuyển karate Malaysia trao đổi khi được hỏi về cảm nghĩ đã tới Việt Nam thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026. Giải karate vô địch Đông Nam Á 2026 vừa bế mạc tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình với sự tham gia của 11 đội tuyển của khu vực.

Hơn 2 tháng trước đó, nhiều lời khen từ đại diện các quốc gia trong khu vực cũng dành tới chủ nhà Việt Nam khi chúng ta tổ chức thành công giải judo vô địch Đông Nam Á 2026 tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Bắc Ninh. Chứng kiến giải đấu đã diễn ra khi đó, cảm nhận chung của tất cả HLV, VĐV chủ nhà cùng các HLV, VĐV các quốc gia khu vực đều khẳng định rằng giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp về chuyên môn.

Giải karate vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra tại Ninh Bình đã được giới chuyên môn đánh giá cao về công tác tổ chức. Ảnh: MINH MINH

Không phải ngẫu nhiên, Liên đoàn pencak silat châu Á tiếp tục tin tưởng trao quyền đăng cai giải vô địch châu Á 2026 cho Việt Nam ở năm nay. Một năm trước, Việt Nam đã là chủ nhà của giải vô địch châu Á 2025 tổ chức ở nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Tĩnh. Sau 1 năm, người hâm mộ pencak silat Việt Nam tiếp tục được cơ hội cổ vũ các võ sĩ hàng đầu châu lục thi đấu giải vô địch châu Á 2026.

Với người làm chuyên môn, Việt Nam có những nhà thi đấu đảm bảo được chất lượng phục vụ giải đấu cấp độ khu vực. Ngoài ra, việc đảm bảo an ninh an toàn, công tác hậu cần, đón tiếp đồng thời sự cổ vũ của khán giả dành Việt Nam dành cho giải đấu quốc tế ở các môn võ thuật luôn rất lớn nên lần thứ 2 liên tiếp, chúng ta là chủ nhà giải pencak silat vô địch châu Á 2026. “Các đánh giá của Liên đoàn châu Á đối với công tác tổ chức giải vô địch châu Á 2025 của Việt Nam mang lại uy tín cho chúng ta. Vì vậy, chúng tôi tin tưởng giải vô địch châu Á 2026 sẽ tiếp tục thành công”, đại diện Ban tổ chức giải pencak silat vô địch châu Á 2026 – bà Từ Thị Lê Na cho biết.

Những đánh giá trực tiếp từ các lãnh đội, HLV hay VĐV quốc tế khi tham dự giải đấu tại Việt Nam là sự ghi nhận khách quan và cụ thể nhất đối với công tác tổ chức giải đấu. Điều này cũng cho thấy, Thể thao Việt Nam nói riêng đủ khả năng là chủ nhà các giải thể thao có trình độ cao của Đông Nam Á hay châu Á.

Tính từ đầu năm 2026 đến nay, Việt Nam đã là chủ nhà lần lượt các giải quốc tế như giải vô địch vật bãi biển thế giới 2026 tại Đà Nẵng, giải vô địch vật trẻ châu Á 2026 tại Đà Nẵng hay giải vô địch judo Đông Nam Á 2026, vô địch karate châu Á 2026.

Ngoài ra ở tháng 5 năm nay, Liên đoàn quyền Anh quốc tế (IBF) đã chọn Việt Nam là chủ nhà tổ chức Hội nghị thường niên năm 2026 và thu hút nhiều quan chức, nhà quản lý môn quyền Anh (boxing) trên thế giới tham gia.

Theo sự chuẩn bị chuyên môn, chúng ta sẽ là chủ nhà giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026 vào tháng 10. Chương trình đã được ấn định tổ chức tại Quảng Ninh và dự kiến thu hút tất cả kiếm thủ hàng đầu khu vực góp mặt tranh tài.

MINH CHIẾN