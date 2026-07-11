Đội tuyển karate Việt Nam giành 25 HCV, tạm dẫn đầu giải vô địch Đông Nam Á 2026

Trong ngày thi đấu áp chót của giải vô địch Đông Nam Á 2026 đang tổ chức ở Ninh Bình, các võ sĩ karate Việt Nam tiếp tục có thêm những tấm HCV quan trọng.

Võ sĩ Đinh Thị Hương (đai đỏ) tranh tài tại trận chung kết. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngày 11-7 là ngày áp chót của giải vô địch Đông Nam Á 2026 được diễn ra tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Trong ngày tranh tài này, nhiều võ sĩ trọng điểm của đội tuyển karate Việt Nam đã giành được HCV trong các trận chung kết hạng cân sở trường.

Ở chung kết hạng cân 68kg nữ, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly đã thi đấu trước đồng đội Trần Thị Quỳnh Anh. Với ưu thế chuyên môn, Diệu Ly đã giành chiến thắng áp đảo 7-1 để giành tấm HCV cho mình. Đây cũng là ngôi vô địch trong giải quốc tế thứ 2 liên tiếp cho cá nhân Diệu Ly trong vòng 2 tuần qua. Trước đó, nữ võ sĩ này vừa thi đấu giải vô địch châu Á 2026 và có HCV hạng cân 68kg nữ.

Cũng tại ngày tranh tài, nữ tuyển thủ Hoàng Thị Mỹ Tâm đã vào chung kết hạng 61kg nữ để đối đầu với Adnan Zakiah (Malaysia). Trong toàn trận, Hoàng Thị Mỹ Tâm đều giữ tâm lý ổn định và ra các đòn quyết định ghi điểm. Cô đã kết thúc trận chung kết với thắng lợi 8-0 để giành HCV. “Tôi rất vui khi có được tấm HCV này và đây là kết quả tôi đã chờ đợi thời gian qua”, Hoàng Thị Mỹ Tâm bày tỏ sau khi được trao HCV.

Tuyển thủ Diệu Ly đã giành HCV trong giải đấu năm nay ở Ninh Bình. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong khi đó ở chung kết trên 68kg nữ, Đinh Thị Hương đã tập trung thi đấu và thắng đối thủ Songklin Kewalin (Thái Lan) với tỷ số 2-0. Chiến thắng đã giúp cô giành được HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 đồng thời đóng góp thêm vào thành tích chung cho đội tuyển karate chủ nhà tại Ninh Bình năm nay.

Với các nội dung nam, nhà vô địch SEA Games 33-2025 là Khuất Hải Nam đã lỡ cơ hội giành HCV tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 ở hạng cân 67kg. Hải Nam đã gặp đồng đội Đặng Hồng Sơn tại chung kết. Hai võ sĩ không ghi điểm khi đã thận trọng trong các tình huống thủ thế ra đòn. Dù vậy, trọng tài chuyên môn vẫn giành kết quả chiến thắng cho Hồng Sơn nhờ tình huống ưu thế tại chung kết.

Đặng Hồng Sơn đã có tấm HCV quan trọng khi vượt qua đồng đội Hải Nam tại chung kết. Ảnh: MINH CHIẾN

Tạm thời, đội karate Việt Nam đang có 25 HCV, 29 HCB, 31 HCĐ để giữ vị trí số 1. Vị trí số 2 trên bảng thành tích đang là đoàn Indonesia với 13 HCV, 11 HCB và 18 HCĐ. Đoàn Malaysia có 6 HCV, 5 HCB, 16 HCĐ nên có vị trí thứ 3.

Ngày 12-7, các nội dung cuối cùng của kumite (đối kháng) và kata (biểu diễn) sẽ diễn ra trước khi giải bế mạc.

MINH CHIẾN