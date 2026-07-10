Võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm: Tôi xin gởi tặng người hâm mộ tấm HCV Đông Nam Á 2026

Võ sĩ karate Nguyễn Ngọc Trâm đã giành HCV nội dung kata cá nhân nữ hệ vô địch tại giải năm nay. Ảnh: AKF

Lau những giọt mồ hôi sau khi nhận tấm HCV tại nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình, Ngọc Trâm kịp bày tỏ: “Tôi rất tập trung cho sự chuẩn bị chuyên môn và bài quyền của tôi đã giữ được đúng kỹ thuật như quá trình đã tập luyện. Lần vô địch này rất ý nghĩa bởi tôi có được kết quả HCV trên sân nhà. Tôi không biết nói gì, tôi xin gởi tặng khán giả, người hâm mộ thành tích này khi mọi người đã cổ vũ toàn đội tuyển karate Việt Nam thi đấu”.

Nếu tính kết quả trên đấu trường vô địch Đông Nam Á ở 3 năm liên tiếp 2024, 2025 và 2026 thì Ngọc Trâm đã xuất sắc 3 lần vào chung kết nội dung kata cá nhân nữ. Tại giải vô địch Đông Nam Á 2024, cô thua trận đáng tiếc nên nhận HCB. Trong giải vô địch Đông Nam Á 2025 diễn ra tại Brunei năm ngoái, Ngọc Trâm vượt qua đồng đội Nguyễn Thị Phương để có HCV cá nhân. Năm nay, chiến thắng của cô diễn ra đầy cảm xúc khi tuyển thủ của Thể thao Công an Nhân dân và đội tuyển karate Việt Nam này đã vượt qua võ sĩ Torres Rebecca Cyril (Philippines) với tỷ số 4-1 tại chung kết. Bài biểu diễn Ohan do Ngọc Trâm lựa chọn đã đạt được sự mạnh mẽ trong động tác để nhận được các kết quả tốt nhất từ các trọng tài chấm điểm chuyên môn.

Bước vào năm 2026, đội tuyển karate Việt Nam có nhiều thay đổi lực lượng. Đặc biệt, đội hình võ sĩ kata (biểu diễn) nữ cũng có những sự đổi mới khi Ban huấn luyện tăng cường thêm tuyển thủ trẻ tập huấn. Dù vậy, Ngọc Trâm được đánh giá là 1 trong những võ sĩ kinh nghiệm của kata nữ thuộc đội tuyển karate Việt Nam hiện tại. Trên sàn tập tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao quốc gia trước ngày lên đường tới Ninh Bình thi đấu, nữ võ sĩ này từng bày tỏ rằng: “Tôi chỉ hướng tới một mục tiêu cao nhất là tập trung hoàn thiện bài chuyên môn của mình. Tôi cố gắng giữ cho mình một sự tỉnh táo nhất”.

Trước khi thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026, Ngọc Trâm đã góp mặt giải vô địch châu Á 2026 được diễn ra tại Indonesia. Cô không có kết quả huy chương tại đây. Bù lại, nữ võ sĩ hiểu rằng từ kết quả chưa thành công đã giúp bản thân tích lũy thêm kinh nghiệm, rút ra bài học để hoàn thiện hơn.

Ngọc Trâm có niềm vui chiến thắng trên sân nhà. Ảnh: AKF

Nguyễn Ngọc Trâm nhìn nhận mình có duyên với nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình. Bởi đây là lần thứ 2 trong sự nghiệp, cô đã giành HCV ở cấp độ thi đấu karate Đông Nam Á trên sàn đấu này. Cách đây 4 năm, Ngọc Trâm và các đồng đội giành HCV kata đồng đội nữ khi tham dự SEA Games 31 tổ chức năm 2022. Nhà thi đấu TDTT tỉnh Ninh Bình đã là nơi tổ chức môn karate của Đại hội. Bây giờ, cô tiếp tục có niềm vui chiến thắng.

Dẫu vậy, võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm rất thận trọng khẳng định mục tiêu quan trọng hàng đầu của bản thân và đội tuyển karate Việt Nam là ASIAD 20 sẽ diễn ra vào tháng 9 ở Nhật Bản. Do đó, kết quả thi đấu tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 là một trong những động lực giúp cá nhân cô thêm sự tự tin chuẩn bị hướng đến cuộc tranh tài này.

Đội tuyển karate Việt Nam đã tạm có 7 HCV sau những nội dung thi đấu đầu tiên tại giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ngoài HCV của Nguyễn Ngọc Trâm, chúng ta đã có HCV của Nguyễn Phương Thảo (50kg nữ, U21), Nguyễn Thị Diệu Ly (68kg nữ, U21), Nguyễn Cẩm Vân (trên 68kg nữ, U21), Đỗ Duy Khánh (55kg nam, U21), Nguyễn Hữu Gia Bảo (67kg nam, U21), Đỗ Anh Quân (trên 84kg nam, U21). Tại nội dung kata cá nhân nam hệ vô địch, 2 võ sĩ Phạm Minh Đức, Giang Việt Nam của Việt Nam nhận HCĐ.

MINH CHIẾN