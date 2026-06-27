Chủ nhà Việt Nam đã sẵn sàng tổ chức giải karate vô địch Đông Nam Á 2026

Việt Nam sẽ tổ chức giải karate vô địch Đông Nam Á 2026 vào tháng 7 và lúc này kế hoạch của giải được chuẩn bị tích cực.

Võ sĩ karate Việt Nam tích cực chuẩn bị hướng tới thi đấu giải vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà. Ảnh: MINH CHIẾN

Năm nay, Việt Nam được Liên đoàn karate Đông Nam Á trao cơ hội là chủ nhà giải vô địch Đông Nam Á 2026 được tranh tài từ ngày 9 tới 12-7.

Đại diện Ban tổ chức, Chủ tịch Liên đoàn karate Đông Nam Á – ông Vũ Sơn Hà cho biết công tác chuẩn bị tổ chức giải đang được triển khai và chủ nhà Việt Nam sẽ đảm bảo chương trình thi đấu được diễn ra đúng quy định, đúng tiêu chuẩn chuyên môn.

Đây là thứ 3, Việt Nam là chủ nhà của giải karate vô địch Đông Nam Á. Chúng ta từng là chủ nhà giải đấu này các năm 2014, 2018 trước đây.

Theo chia sẻ, giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình và tranh tài 17 nội dung thi đấu dành cho kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng) đối với hệ vô địch. Nhà thi đấu Ninh Bình là địa điểm từng thu hút tất cả võ sĩ karate hàng đầu Đông Nam Á tranh tài SEA Games 31 năm 2022 diễn ra ở Việt Nam. Vì vậy, cơ sở vật chất của nhà thi đấu đảm bảo tiêu chuẩn đề ra.

Năm ngoái, giải karate vô địch Đông Nam Á 2025 được diễn ra ở Brunei. Giải đấu này đã thu hút 424 võ sĩ của 9 quốc gia tại Đông Nam Á thi đấu (Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Brunei, Campuchia, Singapore, Lào) và tổ chức thi đấu các nội dung dành cho vô địch thiếu niên, vô địch trẻ, vô địch U21 và hệ vô địch Đông Nam Á.

Khép lại giải, đội tuyển karate Việt Nam xếp nhất với tổng thành tích 28 HCV, 31 HCB, 17 HCĐ. Đây là tiền đề để nhóm võ sĩ chủ lực đạt phong độ tốt tiếp tục thi đấu thành công ở SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Trong kỳ Đại hội này, đội tuyển karate Việt Nam giành 6 HCV, 3 HCB, 2 HCĐ. Dự kiến, nhiều võ sĩ đã thi đấu SEA Games 33-2025 trở lại Việt Nam tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Nhiều đội tuyển karate tại Đông Nam Á sẽ tới Ninh Bình tranh tài để tạo nên cuộc cạnh tranh hấp dẫn như từng diễn ra ở SEA Games 33-2025. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đội tuyển karate Việt Nam vừa thi đấu giải vô địch châu Á 2026 tại Indonesia. Trong lần tranh tài này, Ban huấn luyện đã cử 20 gương mặt chủ lực thi đấu các nội dung dành cho kumite và kata để có 1 HCV, 5 HCĐ. Theo chương trình chuyên môn, đội tuyển karate Việt Nam tiếp tục cử nhiều võ sĩ có chuyên môn tốt nhất như Nguyễn Thị Diệu Ly, Phạm Minh Đức, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Đinh Thị Hương, Nguyễn Ngọc Trâm… dự vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà.

Trước khi giải vô địch Đông Nam Á 2026 khởi tranh, bộ phận chuyên môn của Liên đoàn karate Đông Nam Á sẽ kiểm tra cơ sở vật chất tại nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình.

MINH CHIẾN