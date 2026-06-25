Tuyển karate Việt Nam giành 2 suất chính thức dự World Cup 2026 thế giới

Võ sĩ karate Việt Nam đã giành được 2 suất tham dự Cúp đồng đội thế giới 2026 – World Cup đồng đội 2026 từ thành tích thi đấu tại giải vô địch châu Á 2026.

Đội kumite nữ của karate Việt Nam có suất dự World Cup đồng đội 2026. Ảnh: AKF

Liên đoàn karate thế giới vừa công bố 20 đội tuyển đã có suất dự các nội dung đồng đội kata (biểu diễn), kumite (đối kháng) đối với World Cup đồng đội 2026.

Theo đó, đội tuyển karate Việt Nam có 2 suất chính thức góp mặt ở nội dung kata đồng đội nam và kumite đồng đội nữ.

Ở giải vô địch châu Á 2026 vừa bế mạc tại Indonesia mới đây, đội kata đồng đội nam của Việt Nam (Giang Việt Anh, Lê Nguyễn Thái Hưng, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang) đã giành vị trí hạng 3, có HCĐ. Đội kumite đồng đội nữ gồm Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Diệu Ly, Nguyễn Thị Thu có HCĐ tại giải.

World Cup đồng đội 2026 được xem như giải vô địch thế giới do Liên đoàn karate thế giới tổ chức. Năm nay, giải tổ chức các nội dung đồng đội và tranh tài ở Trung Quốc từ ngày 20 tới 22-11.

Đội kata đồng đội nam của karate Việt Nam ở giải châu Á 2026. Ảnh: AKF

Trong nội dung kumite đồng đội nữ, ngoài đội Việt Nam, các đại diện khác của châu Á đã có suất tham dự World Cup 2026 gồm Iran, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc. Nội dung kata đồng đội nam còn có các đại diện khác của châu Á đã có suất gồm Kuwait, Đài Bắc Trung Hoa, Nhật Bản, Trung Quốc.

Năm 2024, lần đầu tiên đội tuyển karate Việt Nam đã giành được suất chính thức tham dự World Cup đồng đội. Chúng ta đã có đội kumite đồng đội nữ tranh tài ở giải khi đó.

Hiện tại, karate là môn trọng điểm của thể thao Việt Nam đang chuẩn bị chuyên môn hướng tới thi đấu ASIAD 20.

MINH CHIẾN