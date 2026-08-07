Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc 2026 thu hút đầy đủ tay vợt hàng đầu Việt Nam thi đấu

Môn bóng bàn thu hút gần 150 tay vợt tham gia thi đấu, trong đó tất cả gương mặt hàng đầu về chuyên môn đều được đăng ký tham dự.

Mai Hoàng Mỹ Trang đang giữ vai trò đương kim vô địch đơn nữ Đại hội thể thao toàn quốc. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Đầy đủ anh tài

Hôm nay 7-8, Ban tổ chức môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đã thực hiện phiên họp chuyên môn, đồng thời bốc thăm xác định hạt giống của 7 nội dung sẽ tranh tài gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Với kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, sự vắng mặt duy nhất chỉ là tay vợt Nguyễn Đức Tuân. Trong khi đó, Ban tổ chức cho biết khán giả vẫn có cơ hội được theo dõi tất cả gương mặt hàng đầu bóng bàn thành tích cao của nước nhà sẽ tranh tài như Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Nguyễn Bạch Thanh Thư (TPHCM), Đinh Anh Hoàng, Lê Đức Đức, Tạ Hồng Khánh, Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân), Nguyễn Anh Tú, Phan Hoàng Tường Giang, Nguyễn Thị Nga (Hà Nội), Đoàn Bá Tuấn Anh, Đinh Thị Huệ, Bùi Ngọc Lan (Hải Phòng), Tô Đức Hoàng, Nguyễn Xuân Diện (Khánh Hòa), Bùi Thế Nhĩa, Vũ Hoài Thanh (Quân đội)… Từng tay vợt đã được bốc thăm theo nội dung đã đăng ký tại Đại hội lần này.

Ngoài các gương mặt gạo cội, môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 ghi nhận thêm nhiều tay vợt trẻ đang đạt phong độ tốt đã được các đơn vị chuẩn bị chuyên môn qua quá trình tập huấn để đăng ký tham dự. Có thể kể tới một số gương mặt như Hồ Phước Gia Bảo (TPHCM), Nguyễn Hoàng Lâm (QUân đội), Lâm Thu Cúc (Quân đội), Đỗ Lê Vân Chi, Đỗ Lê Vân Linh (Lâm Đồng), Nguyễn Vũ Hoàng Nam (Hải Phòng), Đỗ Mạnh Lương, Nguyễn Thái Bảo (Hà Nội), Hoàng Trà My, Trương Bảo Linh (Công an Nhân dân).

15 đơn vị tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 hướng đến mục tiêu giành huy chương. Dù vậy, dựa trên lực lượng và khả năng chuyên môn thực tế, mỗi Ban huấn luyện đều có sự chuẩn bị và đặt trọng tâm vào nhóm nội dung đủ khả năng tranh chấp của mình.

Ban tổ chức thông tin thêm về giải đấu trong ngày 7-8. Ảnh: MINH CHIẾN

“Trên hết, VĐV chủ lực vẫn giữ vai trò then chốt. Họ là người có kinh nghiệm, đủ khả năng dẫn dắt các đồng đội trẻ cùng thi đấu hiệu quả. Nếu không giữ vững tâm lý, các tay vợt rất dễ mắc sai sót”, đại diện ban chuyên môn của giải đấu đưa nhận định.

Cuộc cạnh tranh không dễ dàng

Môn bóng bàn có 7 bộ huy chương tranh tài. Từ những lần Đại hội thể thao toàn quốc đã diễn ra trước đây, giới chuyên môn hiểu rằng để giành được 1 tấm HCV là điều không dễ dàng cho các đơn vị. 4 năm trước, đội Hà Nội đã áp đảo với 6 tấm HCV trong khi TPHCM có 1 HCV.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú từng giành HCV đơn nam tại Đại hội thể thao toàn quốc cách đây 4 năm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Với kỳ thi đấu năm nay, các dự báo cho rằng đội TPHCM sẽ tiếp tục giữ được ưu thế trong các nội dung dành cho nữ do đang sở hữu nhiều tay vợt đều chuyên môn. Đồng thời, đội TPHCM có Mai Hoàng Mỹ Trang vượt trội kinh nghiệm so với các tay vợt nữ còn lại. Trong những nội dung nam, cuộc cạnh tranh HCV khó đoán định do lần lượt đội Quân đội, Hà Nội, Công an Nhân Dân, Hải Phòng hay cả Khánh Hòa, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đà Nẵng có những yếu tố đủ làm nên bất ngờ.

Một điều dễ thấy là giải Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ xem như cuộc thi đấu chuyên môn đỉnh cao cuối cùng dành cho thế hệ những tay vợt đã lớn tuổi và bước dần vào phía bên kia của sự nghiệp như Nguyễn Anh Tú, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Đoàn Bá Tuấn Anh…. Lứa VĐV mới chắc chắn sẽ có cơ hội được thể hiện phong độ của mình. Nếu thể hiện được bản lĩnh, họ sẽ tiếp bước các đàn anh, đàn chị từ sân chơi có tính chuyên môn cao nhất này để làm những trụ cột mới của bóng bàn Việt Nam

Môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ thi đấu từ ngày 8-8 tới 16-8. 15 đơn vị góp mặt gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Hưng Yên, Lâm Đồng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đồng Nai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Cà Mau, Quân đội, Công an Nhân dân, Hải Phòng.

MINH CHIẾN