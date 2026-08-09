Võ sĩ Diyar Nurgozhay muốn tiếp tục ở lại UFC

Giành chiến thắng thứ 2 liên tiếp ở trong Bát giác đài của UFC, tại sự kiện UFC Fight Night 284: Gamrot vs. Salkilld, võ sĩ người Kazakhstan - Diyar Nurgozhay đang có tự tin ngập tràn sau 2 trận thua liên tiếp vào năm ngoái. Nurgozhay sẽ rất muốn tiếp tục ở lại gắn kết cùng UFC.

Hồ sơ thi đấu của Nurgozhay

Ở trong sự kiện UFC Fight Night 284: Gamrot vs. Salkilld tại Bát giác đài Meta Apex (Enterprise, Nevada - Mỹ) Nurgozhay xung trận ở trận đấu áp chót thuộc về hệ Preliminary card. Đối thủ của anh là võ sĩ người Brazil - Bruno Lopes (sở hữu thành tích MMA 14-4-0).

Ngay trong hiệp đấu đầu tiên, ở cuối hiệp, Nurgozhay 2 lần đấm gục đối thủ có biệt danh là: “Cao bồi Brazil”, lần đầu Lopes gượng dậy được và tiếp tục đứng trao đổi đòn. Tuy nhiên, khi trúng một cú móc trái ngay quai hàm, Lopes gục xuống lần thứ 3 và thế thế...

Trọng tài buộc phải can thiệp, và trao chiến thắng cho võ sĩ Kazakhstan ngay ở phút thứ 4, giây thứ 59, nghĩa đúng 1 giây nữa, hiệp đấu đầu tiên sẽ khép lại. Nurgozhay giành chiến thắng TKO. Đây là trận thắng thứ 2 liên tiếp của anh kể từ khi tham gia Bát giác đài UFC.

Trước đó, ngày 7-3, trong sự kiện UFC 326: Holloway vs. Oliveira 2, Nurgozhay cũng đã giành chiến thắng bằng điểm số tuyệt đối (30-27, 29-28, 29-28) trước Rafael Tobias cũng của Brazil (có biệt danh là Lưỡng cực) - sau 3 hiệp đấu khá kịch tính và cũng hấp dẫn...

Các kết quả này khiến Nurgozhay khôi phục sự tự tin sau khi thua “vỡ mặt” ở 2 trận đấu mở màn của UFC: Thua Brendson Ribeiro (cũng là một người Brazil) bằng Submission (đòn kimura); Thua Uran Satybaldiev (Kyrgyzstan) lại bằng Submission (đòn khóa Ezekiel).

Không ngạc nhiên khi Nurgozhay hào hứng chia sẻ sau chiến thắng: “Tôi đã có 2 chiến thắng liên tiếp. Đây chính là năm của tôi. Vợ tôi sắp sinh em bé. Vì vậy, đây chính là một món quà quá tuyệt vời dành tặng cho cô ấy và cô ấy sẽ sớm tặng lại qua cho tôi mà”.

“Tôi muốn được thi đấu thường xuyên. Tôi đã có trả lời phỏng vấn và kêu gọi tất cả các nhà tổ chức trận đấu của UFC, đặc biệt là ngài Dana White, gia hạn hợp đồng với tôi. Tôi sẽ cống hiến những trận đấu sống động và đẹp mắt hơn nữa”, Nurgozhay kêu gọi.

“Đối thủ tiếp theo sẽ là ai ư?? Tôi vẫn chưa nghĩ ra ngay, nhưng có những võ sĩ đang thi đấu rất tốt. Họ đang ở đỉnh cao, và tôi nghi ngờ họ sẽ cho tôi đấu với họ. Thành thật mà nói, tôi không biết. Tôi chỉ muốn nói là: “Hãy gia hạn hợp đồng, và hãy cho tôi một cái tên”.

“Tôi đã có trận đấu cuối cùng theo hợp đồng, nhưng tôi muốn ở lại đây, để tiếp tục gắn kết cùng với Bát giác đài của UFC. Tôi đã chứng minh được khả năng cạnh tranh của mình”, võ sĩ người Kazakhstan mới vừa trả lời phỏng vấn của phóng viên Vladimir Kolos (Sport24).

Đ.Hg.