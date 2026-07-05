Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly: Niềm hy vọng giành HCV Đông Nam Á của karate Việt Nam

Đội tuyển karate Việt Nam sẽ sớm mặt tại Ninh Bình vào tuần tới để sẵn sàng tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2026 diễn ra trên sân nhà và Nguyễn Thị Diệu Ly nhận kỳ vọng giành HCV trong giải đấu.

Nguyễn Thị Diệu Ly (đai đỏ) đang có phong độ cao sau khi giành ngôi vô địch châu Á 2026. Ảnh: AKF

Nguyễn Thị Diệu Ly là võ sĩ duy nhất giành HCV cho đội tuyển karate Việt Nam tại giải vô địch châu Á 2026 mới đây tại Indonesia. Trên sàn đấu của giải vô địch châu Á 2026, Diệu Ly xuất sắc chiến thắng trước đối thủ Nhật Bản để đạt HCV hạng cân 68kg nữ.

Chiến thắng của Nguyễn Thị Diệu Ly được Ban huấn luyện đánh giá là thành quả từ nỗ lực tập luyện, chuẩn bị chuyên môn của tập thể đội tuyển karate Việt Nam. Đồng thời, Diệu Ly đủ khả năng chinh phục huy chương cao nhất ở châu lục từ chính phong độ và năng lực chuyên môn của mình.

Vì vậy, HLV trưởng Phạm Hồng Hà và chuyên gia Hassan Shaterzadeh cùng Ban huấn luyện đang tin tưởng cô học trò sẽ tiếp tục giành thành công tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân đấu tại tỉnh Ninh Bình. “Hiện tại toàn đội đã vào thời điểm cuối cùng chuẩn bị chuyên môn cho giải vô địch Đông Nam Á 2026 trên sân nhà. Võ sĩ Diệu Ly là nhà vô địch châu Á của tuyển karate Việt Nam do vậy sẽ được nhiều đối thủ chú ý. Chúng tôi tin tưởng VĐV giữ được sự tập trung và có tinh thần cao nhất khi ra sàn thi đấu”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam phân phân tích.

Trong 3 lần tham dự giải vô địch Đông Nam Á (trước khi diễn ra giải năm nay) vào các năm 2023, 2024, 2025, Nguyễn Thị Diệu Ly đều giành được HCV.

Tuy nhiên, mỗi tấm huy chương đều có ý nghĩa khác nhau. Ở giải vô địch Đông Nam Á 2023, cô đạt HCV hạng cân 53kg nữ lứa tuổi thiếu niên. Trong giải vô địch Đông Nam Á 2024, Diệu Ly đã có HCV hạng cân 55kg nữ nhóm tuổi U21 và HCV kumite đồng đội nữ hệ vô địch. Năm ngoái ở giải vô địch Đông Nam Á 2025, Diệu Ly giành cú đúp HCV với vị trí số 1 hạng 55kg nữ hệ vô địch và số 1 tại nội dung kumite đồng đội nữ.

Thực tế, võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly chưa từng giành huy chương giải quốc tế trên sân nhà. Cô từng bày tỏ rằng một trong những khát khao của bản thân là được cơ hội chiến thắng nếu có giải quốc tế như vô địch Đông Nam Á hay SEA Games tổ chức tại Việt Nam. Năm nay, Diệu Ly đứng trước cơ hội để hiện thực mục tiêu đó cho mình khi cô được HLV trưởng Phạm Hồng Hà đăng ký tranh tài giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Diệu Ly được tin tưởng sẽ giành thành tích cao tại giải vô địch Đông Nam Á 2026 sau kết quả vô địch tại giải châu Á 2026. Ảnh: AKF

Trưởng thành trong môi trường thể thao Quân đội, Diệu Ly giữ cho mình sự kỷ luật và ý chí quyết tâm không bao giờ bỏ cuộc trước mọi khó khăn. Nhiều người cũng biết rằng, Diệu Ly còn được thừa hưởng những kinh nghiệm chuyên môn quý giá từ người chị gái, võ sĩ karate Nguyễn Thị Ngoan, chỉ bảo. Do vậy, Diệu Ly được giới chuyên môn tin tưởng là một trong những nữ võ sĩ karate sở hữu các đòn đánh sắc bén có sức nặng để hạ gục đối phương giành chiến thắng lúc này.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 là nhiệm vụ quốc tế được Diệu Ly hướng tới giành huy chương. Quan trọng hơn, đây là cuộc kiểm tra chuyên môn cần thiết giúp cô tích lũy thêm kinh nghiệm nhằm chuẩn bị cho ASIAD 20 sẽ diễn ra vào tháng 9 tại Nhật Bản năm nay.

Theo chương trình, giải vô địch Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra tại Ninh Bình từ ngày 9-7 tới 12-7 với gần 400 võ sĩ góp mặt.

MINH CHIẾN