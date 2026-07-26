Chung tay nâng cao sức khỏe cộng đồng

Không thu học phí cũng chẳng giới hạn đối tượng hay độ tuổi, chương trình hướng dẫn tập luyện các môn thể thao cơ bản đang được Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao (TDTT) TPHCM triển khai trong tháng 7 và tháng 8, mang đến những sân chơi bổ ích, nhân văn cho cộng đồng.

Sân tập đông vui giữa mùa hè

Chương trình hướng dẫn tập luyện miễn phí các môn thể thao cơ bản phục vụ cộng đồng 2026 diễn ra với 11 môn, tại nhiều địa điểm: câu lạc bộ Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), sân đa năng Lý Thường Kiệt, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (phường Phú Thọ), câu lạc bộ bắn cung Lãnh Binh Thăng (phường Bình Thới), công viên Thỏ Trắng (phường Hòa Hưng)...

Tại lớp yoga ở CLB Trần Hưng Đạo (diễn ra từ thứ hai đến thứ bảy, vào lúc 9-10 giờ và 19 giờ 30-20 giờ 30), khoảng 30 học viên trải thảm tập ngay ngắn trong không gian yên tĩnh. Huấn luyện viên (HLV) Vương Thị Tuyết Hoa nhẹ nhàng hướng dẫn từng động tác, từ khởi động đến chuỗi bài tập chào mặt trời, các tư thế đứng, quỳ, ngồi, nằm rồi kết thúc bằng thư giãn. “Chúng tôi luôn khuyến khích học viên tập trong khả năng của mình, không cố quá sức để tránh chấn thương. Yoga quan trọng nhất là hơi thở, bởi hơi thở tốt sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh và cân bằng hơn”, HLV Vương Thị Tuyết Hoa chia sẻ.

Buổi tập yoga cộng đồng ở CLB Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM. Ảnh: THƯ NGUYỄN

Ngồi nghỉ sau buổi tập, cô Nguyễn Thanh Tú (phường Chánh Hưng) bày tỏ: “Dù là miễn phí, nhưng chất lượng chuyên môn lớp học hoàn toàn không thua kém các lớp thu phí. HLV rất tận tâm, bài tập bài bản, cơ sở vật chất được đảm bảo. Tôi thấy đây là chương trình rất ý nghĩa vì giúp nhiều người có cơ hội tiếp cận thể thao và chăm sóc sức khỏe”.

Trong khi đó, vào lúc 19-20 giờ các ngày thứ hai, tư, sáu hàng tuần tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM (số 4 đường Lê Đại Hành, phường Phú Thọ), lớp võ cổ truyền lại rộn ràng những tiếng hô vang dứt khoát của gần 20 võ sinh. HLV Nguyễn Hồng Trí (đội tuyển võ cổ truyền TPHCM) trực tiếp hướng dẫn những kỹ thuật căn bản về đòn đấm, đòn đá, bài tập thể lực và bảo vệ cơ thể khi tập luyện cho người dân.

Sau một buổi tập, anh Đình Hiếu (phường Trung Mỹ Tây) cho biết, điều hấp dẫn của lớp học không chỉ là rèn luyện sức khỏe mà còn là cơ hội tìm hiểu sâu hơn về võ cổ truyền Việt Nam: “Trong bộ môn này có nhiều nét văn hóa truyền thống của dân tộc. Tôi rất thích điều đó nên đã đăng ký trải nghiệm”.

Giá trị nhân văn

Ông Lý Đại Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM, cho biết, chương trình được xây dựng từ định hướng của ngành thể thao TPHCM: Mỗi người dân thành phố được hỗ trợ hướng dẫn tập luyện miễn phí chương trình cơ bản ít nhất một môn thể thao. “Mỗi lớp học đều được chuẩn bị về cơ sở vật chất và đội ngũ HLV chuyên nghiệp nhằm bảo đảm người dân được tiếp cận môi trường tập luyện chất lượng. Trong hai năm 2024 và 2025, chương trình hướng dẫn thể thao miễn phí đã được tổ chức tại 6 địa điểm với hơn 20 môn thể thao, phục vụ hơn 3.000 lượt người dân trong dịp hè. Chúng tôi hướng đến mục tiêu gia tăng số lượt người dân tham gia trong năm 2026”, ông Lý Đại Nghĩa thông tin.

Mở rộng phong trào tập luyện trong nhân dân còn thể hiện qua sự đa dạng đối tượng tập luyện, với sự xuất hiện của nhiều học viên có hoàn cảnh đặc biệt. Lớp bóng rổ tại sân đa năng (số 219E đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ) luôn sôi động khi thu hút 30-40 học viên mỗi buổi tập (10 giờ 30 đến 12 giờ các ngày thứ hai, tư, sáu, từ ngày 20-7 đến ngày 2-8), trong đó có nhiều bạn trẻ khiếm khuyết về trí tuệ, mắc hội chứng Down hay tự kỷ. Ngồi theo dõi con trai trên sân, chú Hồ Tuấn Nghĩa (phường Phú Thọ Hòa) không giấu được niềm vui. Con của chú mắc hội chứng Down, trước đây khá rụt rè trong các hoạt động tập thể. “Đây thực sự là điều mà nhiều gia đình có con khuyết tật mong đợi từ lâu. Các con có thêm sân chơi, khỏe mạnh hơn, đồng thời được gặp gỡ bạn bè, tự tin và mạnh dạn hơn trước đám đông”, chú Nghĩa tâm sự.

Các buổi tập tập trung vào 4 kỹ năng cơ bản của bóng rổ gồm: nhồi bóng, chuyền bóng, ném bóng và hai bước lên rổ. HLV Phạm Ngọc Thiện cho biết, các học viên được chia thành từng nhóm nhỏ phù hợp với khả năng. Những em tiếp thu nhanh sẽ được nâng cao kỹ năng, còn những em gặp khó khăn hơn hoặc mới tập sẽ được hướng dẫn riêng.

Đối với nhiều phụ huynh, giá trị của chương trình còn nằm ở việc gắn kết gia đình và tạo thói quen sống lành mạnh cho các thành viên. Chị Lê Quyền (phường Chợ Lớn) cho biết chị cùng hai người con (13 tuổi và 7 tuổi) tham gia các lớp yoga, bắn súng, bóng rổ. “Các con được vận động nhiều hơn, bớt thời gian sử dụng thiết bị điện tử. Hơn nữa, mẹ con cùng tham gia thể thao, tạo thêm nhiều kỷ niệm gắn kết”, chị Lê Quyền nói.

NGUYỄN ANH