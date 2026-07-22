Lớp bóng rổ kết nối cộng đồng

Mùa hè này, lớp bóng rổ miễn phí tại sân đa năng 219E Lý Thường Kiệt (phường Phú Thọ, TPHCM) không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn trở thành không gian kết nối cộng đồng, mang đến niềm vui, sự tự tin cho nhiều em nhỏ, trong đó có cả những trẻ em khuyết tật.

Lớp bóng rổ miễn phí cho cộng đồng diễn ra từ 20-7 đến 2-8. Ảnh: THANH TÙNG

Lớp bóng rổ miễn phí cho cộng đồng diễn ra vào khung giờ 10 giờ 30 đến 12 giờ các ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ ngày 20-7 đến 2-8. Mỗi buổi tập có khoảng 30-40 học viên tham gia tập luyện. Bóng rổ là một trong 11 bộ môn thuộc Chương trình hướng dẫn tập luyện miễn phí các môn thể thao cơ bản phục vụ cộng đồng do Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM triển khai trong năm 2026 tại nhiều cơ sở trên địa bàn TPHCM.

Điều khiến lớp học trở nên đặc biệt không chỉ là những bài tập bóng rổ phù hợp với mọi đối tượng, lứa tuổi, mà còn bởi sự hiện diện của nhiều bạn trẻ khiếm khuyết về trí tuệ, mắc hội chứng Down hay tự kỷ. Trên sân, mọi khoảng cách dường như được xóa nhòa.

Các học viên được hướng dẫn các kỹ thuật cơ bản của bóng rổ. Ảnh: THANH TÙNG

HLV Phạm Ngọc Thiện cho biết, các học viên được chia thành từng nhóm nhỏ phù hợp với khả năng. Những em tiếp thu nhanh sẽ được nâng cao kỹ năng, còn những em gặp khó khăn hơn hoặc mới tập sẽ được hướng dẫn riêng. “Mỗi bạn có một tốc độ khác nhau. Điều quan trọng là các em cảm thấy vui, tự tin và được tham gia cùng mọi người”, anh Thiện chia sẻ.

Trong số các học viên, Thiên Phước (phường Phú Thọ Hòa) luôn thể hiện sự hào hứng trên sân. Dù giao tiếp còn chậm do hội chứng Down, em vẫn nở nụ cười tươi và chia sẻ: “Tập vui, khỏe lắm. Muốn chơi lâu dài nữa”. Câu nói ngắn gọn ấy có lẽ cũng chính là điều ý nghĩa nhất mà lớp học cộng đồng này mang lại. Không chỉ là những giờ vận động, đó còn là nơi nuôi dưỡng niềm vui, sự tự tin.

Các buổi tập tập trung vào 4 kỹ năng cơ bản của bóng rổ gồm nhồi bóng, truyền bóng, ném bóng và hai bước lên rổ. Bài tập được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện để bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu. Theo HLV Phạm Ngọc Thiện, giá trị lớn nhất của những lớp học miễn phí cho cộng đồng không nằm ở thành tích. “Các em có thêm một môi trường lành mạnh để giao lưu, kết nối. Với trẻ em khiếm khuyết, đây còn là cơ hội rất quý để hòa nhập cùng mọi người, tăng thêm sự tự tin”, anh Ngọc Thiện nói.

Lớp bóng rổ cộng đồng phù hợp với nhiều đối tượng, độ tuổi. Ảnh: THANH TÙNG

Ngồi theo dõi con trai tập luyện, chị Hồ Thiên Lệ (phường Phú Định) cho biết, nhiều gia đình có con khuyết tật thường mang tâm lý khép kín vì các em gặp khó khăn trong việc hòa nhập. “Nhờ những hoạt động như thế này, con có thêm sân chơi, được gặp gỡ nhiều bạn bè hơn và dạn dĩ hơn trước đám đông. Bé rất thích đi học, đến mức những ngày có lịch tập là tự chuẩn bị đồ từ sớm”, chị Thiên Lệ kể.

Một buổi tập luyện tại lớp bóng rổ cộng đồng. Video: THANH TÙNG

NGUYỄN ANH