Ilya Borodin giành HCV 400m cá nhân hỗn hợp ở Paris

“Nam thần” của làng bơi lội Nga - anh Ilya Borodin - vừa xuất sắc giành lấy tấm HCV danh giá ở nội dung 400m cá nhân hỗn hợp tại Giải bơi lội vô địch châu Âu đang diễn ra tại Trung tâm Thể thao dưới nước Paris. Borodin giành chiến thắng với thành tích phá KL châu Âu: 4 phút 08 giây 17.

Borodin (Ảnh: RIA Novosti)

Đây là kết quả vốn đã được đoán định trước, khi bơi lội Nga được cấp phép quay trở lại với đường đua xanh của khu vực; trong khi đó Borodin đang ngày một trưởng thành và liên tục càn quét huy chương ở các giải hồ ngắn và hồ dài thế giới trong các năm 2024 và 2025, còn Leon Marchand rút lui khỏi nội dung thi đấu này.

Dẫn đầu từ vòng đấu loại với thành tích 4:13.10, trong khi Finn Hammer (Đức) chỉ đạt thành tích 4:13.45; Alberto Razzetti (Ý) đạt thành tích 4:13.54; hay thậm chí cả Max Litchfield (Anh quốc) đạt thành tích 4:13.69; Borodin trở thành tâm điểm của sự chú ý tại vòng bơi chung kết và là ƯCV số 1 cho tấm HCV của nội dung thi đấu này.

Không phụ kỳ vọng của giới mộ điệu bơi lội Nga, anh xuất sắc chạm thành hồ đầu tiên trong vòng bơi chung kết với thành tích phá KL châu Âu là 4:08.17 (thành tích cũ là do Huyền thoại người Hungary - Laszlo Cseh thiết lập tại giải Eindhoven năm 2008 là 4:09.59). Tấm HCB và HCĐ lần lượt thuộc về Razzetti (4:10.40) và Litchfield (4: 11.58).

Đây là tấm HCV cá nhân thứ 2 của Borodin ở Giải bơi lội hồ dài vô địch châu Âu. Trước đó, khi Nga còn chưa bị cấm tham gia các giải đấu quốc tế, anh cũng thắng ở Budapest hồi 2020 với thành tích 4:10.02 (phá KLTG trẻ và cả KLQG).

Trước khi thi đấu vòng bơi chung kết và giành tấm HCV đầy giá trị, kình ngư năm nay mới chỉ 23 tuổi Bryansk bình luận khá ấn tượng: “Mỗi lần xuất phát đều rất là quan trọng. Chúng tôi nỗ lực hết sức mình, dựa trên sự chuẩn bị mà chúng tôi có được. Việc Marchand rút lui không quan trọng, tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình!”.

“Về điều kiện thi đấu và cả chất lượng nước trng hồ bơi (tại Trung tâm Thể thao dưới nước Paris), tôi thích tất cả mọi thứ. So với Giải vô địch thế giới, tôi không cảm thấy mệt mỏi lắm. Điều quan trọng là nước ở trong bể bơi lạnh, và lúc đó trời lạnh. Mọi thứ ở đây đều ổn”, nam VĐV thắng HCĐ ở Giải vô địch thế giới Singapore 2025 chia sẻ.

“Tôi vẫn chưa đi đâu cả. Bữa sáng vẫn như cũ, nhưng không sao. Tôi ăn cháo được mà, mọi thứ đều ổn”, kình ngư sinh năm 2003 nói về việc anh ăn uống và có đi dạo ra ngoài trời tại thành phố Paris hay không...

Đ.Hg.