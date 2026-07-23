Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 23-7

Hôm nay 23-7, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam ra sân thi đấu để gặp lại đối thủ quan trọng là Thái Lan.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ thi đấu với Thái Lan trong ngày 23-7. Ảnh: SAVA

Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam sẽ dõi theo trận đấu tại Bảng B của chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan trong ngày trannh tài hôm nay.

Ở chặng thứ nhất diễn ra tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua 0-3 trước đối thủ. Trong trận tái đấu lần này ở Indonesia, tất cả chờ đợi kết quả khởi sắc của thầy trò chuyên gia Federico Rampazzo.

Về lý thuyết, đội nam Việt Nam và Thái Lan có cơ hội chiến thắng ngang bằng nhau khi trận đấu chưa khai cuộc. Thực tế, diễn biến trên sân sẽ quyết định thắng lợi chung cuộc của từng phía.

Tới lúc này, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua đối thủ trong 2 cuộc đối đầu liên tiếp tại chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026. Do vậy, cầu thủ Việt Nam hiểu được lối chơi của Thái Lan. Cũng như, đối thủ nắm được sự vận hành chiến thuật của đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam.

Trong trận đấu sớm trước đó 1 ngày, Thái Lan thắng Myanmar 3-0. Do vậy trận hôm nay sẽ quyết định tấm vé vào bán kết của họ. Trận đấu giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan diễn ra lúc 15 giờ 30.

Trong khi đó, đội đương kim vô địch Campuchia sẽ thi đấu trước Philippines tại lượt trận thứ 2 của mình. Đội bóng này đã khai màn giải đấu và thua 0-3 trước Indonesia. Vì vậy, đội Campuchia rất thận trọng tìm cơ hội ghi điểm trước Philippines để không bị lỡ tấm vé bán kết.

Lịch thi đấu ngày 23-7:

15h30: Thái Lan – Việt Nam (Bảng B)

19h00: Philippines – Campuchia (Bảng A)

MINH CHIẾN