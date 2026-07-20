Đội nam Việt Nam tiếp tục gặp Thái Lan tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026

Các đội tham dự chặng 2 giải SEA V.Cup 2026 ở Indonesia sẽ không thay đổi bảng đấu so với chặng 1 trước đó ở Philippines.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ tiếp tục thi đấu với đội Thái Lan ở vòng bảng chặng 2 SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Ban tổ chức giải bóng chuyền nam Đông Nam Á – SEA V.Cup vẫn giữ nguyên các bảng đấu đối với 6 đội bóng tham dự tại chặng 2 sắp tranh tài ở Indonesia.

Tại chặng thứ nhất, 6 đội được bốc thăm vào 2 bảng gồm Bảng A: Indonesia, Philippines, Campuchia còn Bảng B có Thái Lan, Việt Nam, Myanmar.

Chặng thứ 2 của SEA V.Cup 2026 vẫn giữ nguyên các đội trong từng bảng mà không thay đổi. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt để chọn 2 đội có kết quả tốt nhất vào bán kết.

Ở Philippines mới đây, trong vòng bảng, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thua Thái Lan nhưng thắng Myanmar do đó có suất vào bán kết. Tại bán kết, chúng ta để thua Indonesia rồi tiếp tục thua Thái Lan trong trận tranh hạng ba.

Như vậy, cuộc so tài giữa đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan tại chặng 2 của SEA V.Cup 2026 sẽ tiếp tục thu hút người hâm mộ của 2 quốc gia.

Tại chặng 2 giải SEA V.Cup 2026, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đăng ký 14 gương mặt tham gia gồm Đinh Văn Duy, Trần Hoài Phương, Nguyễn Ngọc Thuân, Dương Văn Tiên, Tăng Ngọc Hiếu, Trần Minh Đức, Bùi Xuân Tiến, Phạm Quốc Dư, Đinh Văn Phương, Trần Duy Tuyến, Trương Thế Khải, Phạm Thanh Tùng, Trịnh Duy Phúc, Cao Đức Hoàng. Trong đó libero Trịnh Duy Phúc là đội trưởng. Các tay đập của bóng chuyền nam Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho cuộc tranh tài chặng 2 của SEA V.Cup 2026.

Thời gian thi đấu chính thức của giải tại Indonesia là từ ngày 22-7 tới 26-7. Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ gặp Thái Lan ở ngày 23-7, tiếp sau đó thi đấu trước Myanmar ở ngày 24-7.

Sau khi chỉ đạt hang 4 tại chặng thứ nhất, Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam hướng tới nhiệm vụ cải thiện thứ hạng trong chặng 2.

MINH CHIẾN