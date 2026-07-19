Lịch thi đấu SEA V.Cup 2026 ngày 19-7

Hôm nay là ngày tranh tài cuối cùng chặng thứ nhất nội dung nam giải SEA V.Cup 2026 ở Philippines và người hâm mộ sẽ biết được thứ hạng chung cuộc của 6 đội bóng.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam còn cơ hội tranh thứ hạng vào top 3 trước đối thủ Thái Lan ở ngày 19-7. Ảnh: SAVA

Tâm điểm của ngày thi đấu cuối cùng tại Philippines là trận tranh hạng ba và trận chung kết.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam sẽ ra sân tranh hạng ba trước đối thủ nhiều duyên nợ là Thái Lan. Trong vòng bảng, đội nam Thái Lan từng thắng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam 3-0. Tại cuộc tái đấu ở Philippines lần này, đội bạn tiếp tục được đánh giá nhỉnh hơn về chuyên môn.

Với mỗi đội (Việt Nam, Thái Lan), vị trí hạng ba là kết quả có giá trị bởi không bên nào muốn rời chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026 mà trắng tay. Chắc chắn cầu thủ 2 bên sẽ quyết tâm thi đấu hết khả năng tại trận cuối.

Theo dự báo của giới chuyên môn, chuyên gia Federico Rampazzo của Việt Nam sẽ tiếp tục đưa những cầu thủ tốt nhất ra sân dù sau những trận đấu đã trình diễn tại Philippines (trước trận tranh hạng ban), chúng ta chưa có nhiều gương mặt chơi thật sự nổi bật. Trận tranh hạng ba sẽ diễn ra lúc 13 giờ, theo giờ Việt Nam.

Cùng trong ngày, trận chung kết sẽ là cuộc thi đấu giữa đội Indonesia và Campuchia.

Đây cũng là cuộc tái đấu giữa 2 đội từng thi đấu ở vòng bảng với nhau. Trong vòng bảng của Bảng A, đội Indonesia từng thắng đối thủ 3-0. Tính chất chung kết sẽ tạo nên sự khác biệt chuyên môn nên người hâm mộ tại Đông Nam Á rất kỳ vọng đây sẽ là cuộc so tài kịch tính, tạo nên được những pha bóng tấn công đẹp mắt.

Lịch thi đấu ngày 19-7:

13h00: Việt Nam – Thái Lan (tranh hạng ba)

16h30: Indonesia – Campuchia (chung kết)

MINH CHIẾN