Thua trận trước đối thủ Indonesia, tuyển nam Việt Nam lỡ hẹn chung kết SEA V.Cup 2026

Cầu thủ nam Việt Nam tự tin nhập cuộc để tìm cơ hội tranh tấm vé dự chung kết chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026 nhưng không thành công.

Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã thua trận tại bán kết chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026. Ảnh: SAVA

Bất ngờ lớn nhất tại bán kết chặng thứ nhất SEA V.Cup 2026 trong ngày thi đấu 18-7 ở Philippines là kết quả thua 1-3 của tuyển Thái Lan trước Campuchia. Đây là điều ít ai ngờ tới. Dẫu vậy, các nhà đương kim vô địch SEA Games 33-2025 là tuyển Thái Lan phải chấp nhận trận thua tâm phục khẩu phục trước đối thủ.

Tại trận bán kết còn lại diễn ra vào tối muộn trong ngày, HLV Federico Rampazzo tin tưởng các tay đập nam Việt Nam sẽ thi đấu hứng khởi tìm khả năng vượt qua đối thủ mạnh Indonesia. Dẫu vậy, diễn biến trên sân không như Ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam kỳ vọng.

Chúng ta khởi đầu ván thứ nhất với sự thận trọng. Trong đó, chuyền hai Đinh Văn Duy là người giữ vai trò làm cầu thủ dẫn dắt lối chơi của đội tuyển bong chuyền nam Việt Nam. Ở ván này, các mũi tấn công của đội nam Việt Nam gồm Ngọc Thuân, Minh Đức, Quốc Dư và phụ công Thế Khải, Duy Tuyến. Dù tập trung phòng thủ để kiểm soát khả năng tấn công từ 2 biên của đối phương, cầu thủ nam Việt Nam vẫn không tạo ra những tình huống hạn chế các pha đập bóng của cầu thủ Indonesia. Ván này, chúng ta thua 22/25.

Ván thứ 2, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam thay đổi đội hình khi chủ công Dương Văn Tiên trở lại sân thi đấu và trong một số tình huống thì gương mặt trẻ Tăng Ngọc Hiếu cũng góp mặt.

Tuy nhiên, vấn đề phòng thủ bước 1 nhằm đảm bảo khả năng phối hợp hiệu quả của cầu thủ Việt Nam không thực hiện trơn tru. Do đó, cầu thủ Indonesia áp đảo hoàn toàn tại ván này để thắng 25/20.

Trong ván thứ 3, nỗ lực rút ngắn điểm số của các tay đập Việt Nam không thể hiện được cụ thể trong nhiều pha đập bóng tấn công. Ván này kết thúc với kết quả 25/22 cho đội Indonesia.

Cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực ghi điểm nhưng chưa có được các tình huống quyết định cuối cùng. Ảnh: SAVA

Thua chung cuộc 0-3 tại bán kết, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam lỡ hẹn với chung kết chặng thứ nhất giải SEA V.Cup 2026.

Các tay đập của HLV Federico Rampazzo sẽ gặp đội Thái Lan tại trận tranh hạng 3 tổ chức vào ngày cuối 19-7. Đây sẽ là trận đấu nhiều thách thức cho các tuyển thủ Việt Nam.

Trong khi đó, trận chung kết sẽ là cuộc đọ sức giữa Indonesia và Campuchia.

MINH CHIẾN