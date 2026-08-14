Mai Hoàng Mỹ Trang, Nguyễn Anh Tú: Xứng danh thủ lĩnh tinh thần

Giới chuyên môn đã đánh giá, những tấm HCV của các đội bóng bàn Hà Nội và TPHCM ở nội dung đồng đội vừa qua mang rõ nét dấu ấn của VĐV chủ lực là Nguyễn Anh Tú và Mai Hoàng Mỹ Trang.

Tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang của đội bóng bàn TPHCM. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hai tay vợt đã được nhắc đến nhiều trước, trong và sau 2 trận chung kết đồng đội nam, đồng đội nữ môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là Mai Hoàng Mỹ Trang (TPHCM) và Nguyễn Anh Tú (Hà Nội).

Trên sàn đấu tại Hải Dương (Hải Phòng), bằng phong độ tốt nhất của mình, Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Anh Tú đã không làm người hâm mộ thất vọng khi thể hiện rõ nét bản lĩnh là người giữ vai trò đầu tàu, quyết định chiến thắng chung cuộc cho đội nhà.

Thật hữu duyên, Anh Tú và Mỹ Trang cùng là những người thi đấu trận cuối cùng và có chiến thắng qua đó mang về HCV quyết định cho bóng bàn nam Hà Nội và nữ TPHCM trong nội dung đồng đội tại Đại hội năm nay.

Trước khi môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khởi tranh, giới chuyên môn tin tưởng Mai Hoàng Mỹ Trang sẽ là người vẫn giữ được bản lĩnh trên sàn đấu để ít nhất có một ngôi vô địch cho đội nhà TPHCM. Bốn năm trước, cô là tay vợt duy nhất giành HCV đơn nữ cho đội TPHCM tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Sau 4 năm, Mỹ Trang không còn sự nhanh nhẹn khi đã dần lớn tuổi. Có thể xem, Mỹ Trang thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là bằng kinh nghiệm của bản thân. Tuy nhiên, kinh nghiệm đó của cô là động lực lớn để cùng các đồng đội thắng 3-2 thuyết phục đội Công an Nhân dân, giành HCV. Trên bàn đấu, phong thái thi đấu của Mai Hoàng Mỹ vẫn khiến các đối thủ phải dè chừng. Mỹ Trang từng bảo khi tranh tài, bất kể tay vợt nào cũng muốn giành chiến thắng. Tuy nhiên, quy luật của thể thao là có thắng, có thua. VĐV phải chấp nhận điều này để phát triển tốt nhất. Từ những trận thua sẽ giúp bàn thân trưởng thành hơn. Kinh nghiệm đó giúp cô luôn là tay vợt nữ có vị thế hàng đầu của bóng bàn Việt Nam hơn 1 thập kỷ qua.

Minh chứng đã rõ nét tại trận chung kết đồng đội nữ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Mỹ Trang đã khởi đầu thua trận trước Trần Mai Ngọc (Công an Nhân dân). Tuy nhiên, cô vẫn là người nhận trách nhiệm thi đấu trận cuối cùng quyết định. Mỹ Trang hoàn thành nhiệm vụ, thắng đối thủ Nguyễn Phương Linh (Công an Nhân dân) và giúp đội nữ TPHCM có chiến thắng chung cuộc tại trận chung kết.

Nhiều người bảo, Mai Hoàng Mỹ Trang và Nguyễn Anh Tú là một nửa sức mạnh của đội nhà khi thi đấu nội dung đồng đội.

Điều đó không sai. Nguyễn Anh Tú có thể dần rời phong độ đỉnh cao như từng có cách đây 4, 5 năm. Tuy nhiên, tay vợt này vẫn là VĐV bóng bàn nam hàng đầu Việt Nam lúc này. Tại Hải Phòng năm nay, Anh Tú là tay vợt đóng góp công sức lớn nhất giúp đội nam Hà Nội giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Trong trận chung kết, đội nam Hà Nội thắng Hải Phòng 3-1 thì cá nhân Anh Tú đã đóng góp 2 chiến thắng trong đó.

Tay vợt Nguyễn Anh Tú. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Chính phong độ cao của đàn anh Anh Tú đã giúp các tay vợt trẻ như Văn Huấn, Mạnh Lương tự tin thi đấu và cùng đóng góp vào kết quả chung cho đội nhà. “Tôi chỉ quan niệm rằng khi đã ra thi đấu thì phải tập trung tối đa vào sở trường của mình cũng như hiểu được điểm mạnh hay điểm yếu của đối thủ để tìm cách khắc chế”, Nguyễn Anh Tú từng bày tỏ. Mỹ Trang và Anh Tú có những quả giật bóng mạnh mẽ khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. Họ cũng là người công, thủ toàn diện.

Một trong những điều ở 2 tay vợt này được các Ban huấn luyện yên tâm giao trọng trách khi thi đấu là họ không cho phép mình mắc sai sót. Bởi khi đã là tay vợt thủ lĩnh, sơ sót có thể làm ảnh hưởng tới tinh thần của các đồng đội thi đấu tiếp theo.

MINH CHIẾN