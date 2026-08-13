Nhà vô địch nước Mỹ cự ly bơi 50m ếch sẽ tham dự Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Gương mặt trẻ Watson Nguyễn sẽ là 1 trong những VĐV được đăng ký chuẩn bị tham dự môn bơi tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

VĐV bơi Watson Nguyễn đang có sở trường ở các cự ly nội dung ếch nam. Ảnh: RYAN SAMSON/IVY LEAGUE

VĐV Việt kiều Watson Nguyễn vừa thi đấu giải vô địch bơi Mỹ được tổ chức cuối tháng 7 vừa qua. Trong giải này, Watson Nguyễn đã giành HCV nội dung 50m ếch nam với kết quả 26”65 và 1 HCĐ 100m ếch nam với kết quả 59”79.

Theo tìm hiểu của SGGP, vào tháng 12 năm nay, gương mặt kình ngư Việt kiều này sẽ tham dự môn bơi Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại TPHCM. Watson Nguyễn hiện đã là thành viên của Thể thao tỉnh An Giang. Đơn vị này đăng ký sơ bộ Watson Nguyễn trong danh sách thi đấu môn bơi.

Hiện tại, bộ môn bơi (Cục TDTT Việt Nam) và Hiệp hội thể thao dưới nước Việt Nam đã nắm bắt được chương trình chuyên môn của Watson Nguyễn.

Nam VĐV này đang ở tuổi 20 và học Đại học Pennsylvania (Mỹ). Watson Nguyễn đã có thời gian về Việt Nam để làm quen với ngành thể thao An Giang vừa qua. Tuy nhiên, thời gian tập luyện, thi đấu và học tập của nam VĐV này vẫn tập trung tại Mỹ trong thời điểm hiện tại.

Khi Watson Nguyễn đạt phong độ cao và có những chỉ số chuyên môn hiệu quả ở các cự ly ếch, cơ hội để nam VĐV này được đội tuyển bơi Việt Nam trao suất góp mặt là hoàn toàn khả thi.

Hiện tại, kỷ lục quốc gia nội dung 50m ếc nam của bơi Việt Nam là 27”70 do tuyển thủ Phạm Thanh Bảo lập năm 2024 còn kỷ lục quốc gia 100m ếch nam là 1’00”97 cũng của Thanh Bảo (lập năm 2023).

Trước đây, đội tuyển bơi Việt Nam từng có gương mặt Việt kỳ Lê Nguyễn Paul đã tập huấn thi đấu và giành nhiều thành tích huy chương quốc tế. Sau khi kết thúc sự nghiệp VĐV, hiện tại cựu kình ngư Lê Nguyễn Paul đã trở thành lính cứu hỏa tại Mỹ.

MINH CHIẾN