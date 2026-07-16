Kình ngư bơi trẻ số 1 Việt Nam Nguyễn Thúy Hiền thi đấu vô địch nhóm tuổi châu Á 2026

Nguyễn Khả Nhi, Trần Văn Nguyễn Quốc, Nguyễn Thúy Hiền là những gương mặt hàng đầu của đội tuyển bơi Việt Nam đã tới Bangkok (Thái Lan) tranh tài.

Nguyễn Thúy Hiền tham gia thi đấu giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026. Ảnh: VASA

“Chúng tôi cử các VĐV trẻ có chuyên môn tốt nhất thi đấu giải năm nay. Trên bình diện chung châu Á, lực lượng VĐV trẻ Việt Nam đã và đang có tuyển thủ phát triển thành tích tốt. Dù vậy, thi đấu cũng chính là tích lũy kinh nghiệm nên đợt thi đấu lần này sẽ mang lại những giá trị chuyên môn quan trọng”, đại diện đội tuyển bơi Việt Nam trao đổi khi có mặt tại Thái Lan.

Giải bơi vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2026 sẽ tranh tài tại Bangkok (Thái Lan) từ ngày 17 tới 21-7. Giải đấu thu hút các kình ngư trẻ hàng đầu châu lục góp mặt.

Đội tuyển bơi Việt Nam cử lực lượng 19 tuyển thủ trẻ triển vọng góp mặt thi đấu. Trong đó Thể thao TPHCM đóng góp 6 tuyển thủ trong đội hình thi đấu gồm Nguyễn Khả Nhi, Hà Quốc Nguyên, Vũ Ngọc Hải Băng, Phạm Phước Nhân, Nguyễn Ngọc Thủy Tiên, Hoàng Tấn Ngọc Minh. Trong đó, Nguyễn Khả Nhi đã giành nhiều thành tích quốc tế thời gian qua, đặc biệt cô đã có huy chương tại Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026, SEA Games 33-2026, giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026.

Cùng với các tuyển thủ này, đội tuyển bơi Việt Nam có thêm những gương mặt xuất sắc khác thi đấu tại Thái Lan lần này như Trần Văn Nguyễn Quốc, Dương Văn Hoàng Quy, Nguyễn Thúy Hiền…

Mục tiêu của đội tuyển bơi Việt Nam tại giải là phấn đấu giành được huy chương. Ngày 15-7, các kình ngư trẻ của Việt Nam có mặt tại Thái Lan để làm quen khí hậu, địa điểm thi đấu. Sau đó, tất cả hướng tới tranh tài để nỗ lực giành kết quả tốt nhất.

19 gương mặt trẻ của bơi Việt Nam thi đấu giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2026 được cử góp mặt được nằm trong lực lượng đào tạo dài hơi của thể thao dưới nước Việt Nam trong các chu kỳ chuyên môn trọng điểm.

MINH CHIẾN