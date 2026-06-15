Giành thêm huy chương ngày cuối, tuyển bơi Việt Nam đứng hạng nhì giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026

Đội tuyển bơi Việt Nam đã có thêm tấm HCĐ ở ngày thi đấu cuối tại giải, qua đó giành vị trí hạng nhì toàn đoàn.

Nguyễn Huy Hoàng giành tấm huy chương cuối cho đội tuyển bơi Việt Nam trong ngày 15-6. Ảnh: MINH MINH

Ngày 15-6 là ngày tranh tài cuối giải bơi vô địch mặt nước mở châu Á 2026 tổ chức tại Bali (Indonesia). Ngày tranh tài diễn ra các cự ly 10km nam và 10km nữ. Các kình ngư của Việt Nam cùng tham gia thi đấu, tuy nhiên, chỉ có Nguyễn Huy Hoàng giành huy chương.

Tại nội dung 10km nam, Nguyễn Huy Hoàng đã về đích thứ 3 với thời gian 1 giờ 53 phút 30,2 giây và giành tấm HCĐ. Vô địch nội dung là Lan Tianchen (Trung Quốc) với kết quả 1 giờ 53 phút 21,1 giây trong khi đạt HCB là VĐV Zhang Jinhou (Trung Quốc) với thời gian 1 giờ 53 phút 29,9 giây.

Trong cuộc thi đấu, VĐV trẻ Mai Trần Tuấn Anh của đội tuyển bơi Việt Nam về hạng 5 với thời gian 1 giờ 54 phút 01,8 giây còn Nguyễn Viết Tường không thể hoàn thành thi đấu.

Với thêm tấm HCĐ của Nguyễn Huy Hoàng tại ngày cuối, đội tuyển bơi Việt Nam hoàn thành chương trình thi đấu giải năm nay với tổng thành tích 1 HCB, 4 HCĐ để đứng hạng nhì. Xếp nhất là đội bơi Trung Quốc với kết quả 5 HCV, 3 HCB trong khi vị trí thứ 3 là đội Hàn Quốc (1 HCB).

Đây là lần đầu tiên, đội tuyển bơi Việt Nam giành được huy chương khi tranh tài giải bơi vô địch mặt nước mở châu Á. Tới Indonesia năm nay, chúng ta góp mặt 5 VĐV gồm Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Viết Tường (nam) và Võ Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Khả Nhi (nữ). Trước đó khi tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 ở Trung Quốc, đội tuyển bơi Việt Nam cũng giành được huy chương khi thi đấu bơi mặt nước mở.

MINH CHIẾN