3 kình ngư Huy Hoàng, Mỹ Tiên, Tuấn Anh lần đầu tiên giành huy chương vô địch mặt nước mở châu Á

Nguyễn Huy Hoàng đã giành được tấm HCB đầu tiên cho đội bơi Việt Nam tại giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026. Ảnh: MINH MINH

Ngày 13-6, giải vô địch mặt nước mở châu Á 2026 chính thức tranh tài tại Bali (Indonesia). Đây là lần đầu tiên, đội tuyển bơi Việt Nam cử lực lượng tham dự giải đấu này và là giải chính thức của Hiệp hội thể thao dưới nước châu Á tổ chức.

Trong ngày đầu khai mạc, các VĐV tham dự 2 nội dung gồm 5km cá nhân nam và 5km cá nhân nữ.

Ban huấn luyện đội tuyển bơi Việt Nam cho biết tại buổi làm quen với địa điểm thi đấu cách đây 1 ngày, thời tiết có gió lớn cùng sóng to là trở ngại về thành tích đối với tất cả VĐV dự tranh.

Bước vào thi đấu, 3 kình ngư nam của Việt Nam lần lượt gồm Nguyễn Huy Hoàng, Mai Trần Tuấn Anh, Nguyễn Viết Tường đã giữ tốc độ đảm bảo cho chặng đua dài. Dù vậy, VĐV của từng đội đều bám đuổi nhau sít sao do đó sự cạnh tranh trên mặt nước diễn ra rất quyết liệt. Với nỗ lực và phong độ tốt nhất, Nguyễn Huy Hoàng đã về đích thứ nhì bằng thời gian 57 phút 04,1 giây để giành HCB.

Vượt trên Huy Hoàng là kình ngư Tianchen Lan (Trung Quốc) với thành tích 56 phút 57 giây, có HCV. Việc chỉ kém đối thủ rất sát về khoảng cách thời gian cho thấy sự bám đuổi quyết liệt của Nguyễn Huy Hoàng.

Cũng tại cuộc đấu, gương mặt trẻ Mai Trần Tuấn Anh đạt thời gian 57 phút 04,6 giây để về đích hạng ba, nhận HCĐ. Kết quả chuyên môn của Tuấn Anh cho thấy đã bám đuổi đàn anh Huy Hoàng trên toàn chặng đua. Trong khi đó, Nguyễn Viết Tường có vị trí 12 với kết quả 57 phút 34,6 giây. Năm nay, nội dung 5km nam có 62 VĐV tham gia thi đấu.

Tiếp sau đó, nội dung nữ 5km đã diễn ra. 2 tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên và Nguyễn Khả Như của Việt Nam tập trung tìm thành tích tốt nhất trước các đối thủ mạnh của châu Á. Ở lần thi đấu này, Võ Thị Mỹ Tiên đã giành HCĐ khi đạt thời gian 1 giờ 02 phút 20 giây. Về đích đầu tiên, nhận HCV là tuyển thủ Wu Shutong (Trung Quốc) với kết quả 1 giờ 02 phút 07,6 giây và hạng nhì là Chen Yijing (Trung Quốc) có HCB với kết quả 1 giờ 02 phút 08,2 giây.

Đây là lần đầu tiên, 3 kình ngư Nguyễn Huy Hoàng, Võ Thị Mỹ Tiên, Mai Trần Tuấn Anh giành huy chương tại giải vô địch bơi mặt nước mở châu Á cho đội tuyển bơi Việt Nam. Thể thao Việt Nam ghi nhận lần đầu có VĐV giành huy chương ở giải vô địch mặt nước mở châu Á với nhóm cự ly dài này.

Giải đấu thu hút VĐV tốt nhất trong bơi mặt nước mở của 18 quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Á có mặt thi đấu ở Bali (Indonesia). Các kình ngư còn tiếp tục tranh tài trong ngày 14 và 15-6.

Hình ảnh nhận thưởng của các kình ngư Việt Nam trong ngày đầu:

MINH CHIẾN (Ảnh: MINH MINH)