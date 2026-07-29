Lực sĩ K’Dương và VĐV cử tạ trọng điểm tập huấn Trung Quốc sẵn sàng tranh huy chương ASIAD 20

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã bắt đầu tập huấn tại Trung Quốc để nâng cao chuyên môn nhằm hướng đến giành huy chương ASIAD 20.

Lực sĩ K'Dương (áo đỏ) là niềm hy vọng thành tích tại ASIAD 20 của đội tuyển cử tạ Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Đội tuyển cử tạ Việt Nam đã bắt đầu bước vào tập huấn tại Trung Quốc với nhóm lực sĩ trọng điểm. “Ngay khi có mặt tại Trung Quốc, toàn đội đã ổn định nơi ở và bước vào tập luyện theo chương trình đật ra. Chuyên gia của đội tuyển cử tạ Việt Nam cùng tham gia đợt tập huấn để phối hợp nâng cao chuyên môn tốt nhất cho từng lực sĩ”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ Việt Nam chia sẻ về từ Trung Quốc.

Theo tìm hiểu của SGGP, đội hình tập huấn tại Trung Quốc gồm 6 lực sĩ trọng điểm (2 nữ, 4 nam) đang được Thể thao Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 20. Trong đó, 2 gương mặt thuộc thành phần tập huấn tại Trung Quốc là lực sĩ K’Dương và Trần Minh Trí.

Giải quốc tế gần nhất mà nhóm lực sĩ chủ lực của Việt Nam đã thi đấu là giải vô địch châu Á 2026 tổ chức tại Ấn Độ hồi tháng 5. Khi đó, lực sĩ Trần Minh Trí đã góp mặt thi đấu và giành vị trí thứ 6 hạng cân 65kg với thành tích tổng cử 294kg. Lực sĩ K’Dương không tham gia giải vô địch châu Á 2026 nhưng gương mặt trẻ này từng tham dự giải vô địch trẻ thế giới 2026 đã tổ chức trong tháng 5 tại Ai Cập và có vị trí hạng 3 nội dung 60kg nam với kết quả tổng cử 282kg.

Tại thông báo mới nhất của Ban tổ chức môn cử tạ ASIAD 20 cho biết, việc áp dụng hình thức tính thành tích huy chương sẽ theo kết quả tổng cử trong mỗi hạng cân và không tính riêng cử giật, cử đẩy.

Điều này đồng nghĩa, lực sĩ tại ASIAD 20 phải hoàn thành cử đẩy và cử giật để xác định kết quả tổng cử nhằm có thành tích chung cuộc. Môn cử tạ sẽ giới hạn mỗi quốc gia được đăng ký tối đa 5 nội dung nam, 5 nội dung nữ tại ASIAD 20.

Ban tổ chức ASIAD 20 công bố 16 hạng cân chính thức tại Nhật Bản gồm 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 85kg, 95kg, 110kg và trên 110kg (nam); 49kg, 53kg, 57kg, 61kg, 69kg, 77kg, 86kg và trên 86kg (nữ).

Trong lịch sử, cử tạ Việt Nam chưa từng giành được HCV tại ASIAD. Tại 3 kỳ ASIAD gần nhất trước khi ASIAD 20, đội tuyển cử tạ Việt Nam đều cử lực lượng tốt nhất và có những kết quả khác nhau. Tại ASIAD 17 năm 2014, chúng ta giành 1 HCB (Thạch Kim Tuấn, 56kg nam). Tại ASIAD 18 năm 2018, đội cử tạ Việt Nam có 2 HCB (Thạch Kim Tuấn – 56kg nam; Trịnh Văn Vinh – 62kg nam). Tại ASIAD 19 năm 2023, đội cử tạ Việt Nam không giành được huy chương.

Ghi nhận trực tiếp các buổi tập của đội tuyển cử tạ Việt Nam tại Trung tâm đào tạo vận động viên cấp cao Quốc gia trước khi sang Trung Quốc “đóng quân”, các lực sĩ chủ lực được giám sát kỹ lưỡng khối lượng tạ tập để đảm bảo được đúng ngưỡng của mình. Lúc này, đội cử tạ Việt Nam đang có chuyên gia nhiều kinh nghiệm Li Shunzhu (Trung Quốc) đồng hành. Tất cả VĐV cho rằng, vị chuyên gia mang đến những giáo án tập luyện cải thiện chuyên môn khá tích cực.

Bây giờ đã không còn là thời điểm rà soát, lựa chọn con người cho ASIAD 20 mà đội tuyển cử tạ Việt Nam đã xác định từng đô cử nhận nhiệm vụ thi đấu tại hạng cân cụ thể. Có thể xem, K’Dương và Trần Minh Trí là 2 gương mặt triển vọng chuyên môn của cử tạ Việt Nam hiện tại.

Lực sĩ Trần Minh Trí của đội tuyển cử tạ Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN HUY

Chương trình tập huấn tại Trung Quốc được khép kín. Đây là giai đoạn rèn luyện nước rút cuối cùng để chuyên gia và Ban huấn luyện nâng khối lượng cho lực sĩ sẵn sàng tranh huy chương ASIAD 20. “Các chỉ số tập huấn sẽ được chúng tôi báo cáo thường xuyên tới cấp lãnh đạo. Đồng thời, đây là giai đoạn quan trọng nên ngoài chuyên môn, Ban huấn luyện cũng sẽ tránh mọi chấn thương cho lực sĩ”, đại diện Ban huấn luyện đội tuyển cử tạ trao đổi thêm.

Ngày 13-9, 6 lực sĩ sẽ kết thúc tập huấn để chuẩn bị sang Nhật Bản tham dự ASIAD 20.

MINH CHIẾN