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Kỳ thủ Việt Nam chơi nổi bật, giành thêm 12 HCV cờ nhanh tại giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2026

SGGPO

Đội cờ vua trẻ Việt Nam tiếp tục thi đấu nổi bật để có thêm 12 tấm HCV trong các kết quả cá nhân của cờ nhanh tại giải cờ vua vô địch trẻ Đông Nam Á 2026.

Kỳ thủ Đầu Khương Duy của cờ vua trẻ Việt Nam. Ảnh: MINH MINH
Kỳ thủ Đầu Khương Duy của cờ vua trẻ Việt Nam. Ảnh: MINH MINH

Ngày 15-8 theo giờ địa phương tại Singapore, các kỳ thủ Việt Nam đã khép lại các ván đấu cuối cùng nội dung cờ nhanh tại giải đấu.

Lần này, kỳ thủ của các bảng nam, nữ tranh tài 7 ván cờ nhanh theo hệ Thụy Sỹ. Chúng ta đã có thêm 12 tấm HCV qua các kết quả thi đấu cá nhân tại từng bảng.

Tại bảng U20 nữ, kỳ thủ Nguyễn Hồng Nhung đã chiến thắng tuyệt đối để đạt HCV nhờ thành tích 6,5 điểm sau 7 ván đấu. Hồng Nhung đã giành 6 thắng, 1 hòa qua các lượt đấu của mình đối với cờ nhanh.

Ngoài thành tích này, đội cờ vua trẻ Việt Nam còn có thêm HCV của Lê Thái Hoàng Anh (U16 nữ), Tống Thái Hoàng Ân (U14 nữ), Nguyễn Thị Phương Anh (U12 nữ), Nguyễn Đức Huyền My (U8 nữ). Đối với các bảng đấu của cờ nhanh nam, đội cờ vua trẻ Việt Nam đạt HCV trong kết quả của Đinh Nho Kiệt (U18 nam), Đầu Khương Duy (U16 nam), Nguyễn Tùng Quân (U14 nam), Nguyễn Quang Anh (U12 nam), Mai Duy Hùng (U10 nam), Vũ Hạo Nhiên (U8 nam).

Trong đó giới chuyên môn đã chú ý đến bảng đấu U16 nam và U18 nam do có những gương mặt trẻ hàng đầu cờ vua Việt Nam tham gia.

Tại bảng U16 nam, kỳ thủ Đầu Khương Duy bất bại trong 7 ván đấu (5 thắng, 2 hòa) để có tổng 6 điểm và giữ vững vị trí số 1.

Tại bảng U18 nam, các kỳ thủ Bành Gia Huy, Đinh Nho Kiệt, Đặng Anh Minh và Nguyễn Hà Thi Hải là những người tập trung thi đấu để tìm cơ hội giành điểm giữ vị trí số 1. Chung cuộc, Đinh Nho Kiệt có tấm HCV còn Bành Gia Huy nhận HCB. Về kết quả thi đấu, Bành Gia Huy đạt cùng tổng 5,5 điểm như Đinh Nho Kiệt nhưng thấp hơn chỉ số phụ nên chấp nhận xếp hạng nhì.

Giải cờ vua trẻ Đông Nam Á 2026 sẽ thi đấu ngày cuối 16-8 với nội dung cờ chớp dành cho các bảng đấu.

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MINH CHIẾN

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